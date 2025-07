Esplosione in via dei Gordiani, Polizia Locale salva donna bloccata con l’auto poco prima di essere avvolta dalle fiamme

Un venerdì mattina che Roma non dimenticherà. Erano da poco passate le 8 del 4 luglio quando una densa colonna di fumo ha iniziato a levarsi dal distributore di carburanti su via dei Gordiani, a pochi passi da Villa De Sanctis. Una scena surreale, seguita da due forti esplosioni che hanno scosso la zona.

A evitare che la situazione si trasformasse in tragedia, l’intervento provvidenziale degli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale, che pattugliavano la zona e sono stati i primi a rendersi conto del pericolo.

Lanciato l’allarme via radio, in pochi minuti sono arrivate sul posto più pattuglie, che hanno circoscritto l’area, messo in sicurezza i presenti e dato il via all’evacuazione immediata di Villa De Sanctis.

Tra le operazioni più delicate, il salvataggio di una donna rimasta bloccata in auto a pochi metri dal distributore. Gli agenti l’hanno tirata fuori appena in tempo, prima che le fiamme avvolgessero il veicolo.

Nel frattempo, all’interno del parco, 15 bambini di un centro estivo sono stati messi in salvo, insieme ai tanti frequentatori presenti a quell’ora.

“È stato un intervento decisivo: la prontezza delle pattuglie ha evitato una strage”, ha commentato il Comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis. “Ringrazio tutti gli agenti intervenuti, che nonostante il pericolo, le altissime temperature e il fumo, hanno portato a termine una complessa operazione di salvataggio”.

