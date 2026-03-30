Estate 2026, piano spiagge da 3 milioni: il Lazio punta su accessibilità e “Blue Economy”

Non è solo un contributo stagionale, ma una strategia a lungo termine quella presentata oggi dalla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Con una delibera che mette sul piatto 3 milioni di euro per il 2026 (e ne promette altrettanti per i due anni successivi), l’amministrazione regionale punta a trasformare i 361 chilometri di costa laziale in un modello di accoglienza e sostenibilità.

Risorse subito in cassa per 23 Comuni

Il provvedimento interessa 21 comuni costieri (da Montalto di Castro a Minturno, passando per la Capitale) e i 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene. I criteri di ripartizione si basano sulla popolazione e sull’estensione delle spiagge libere, garantendo un minimo di 50mila euro anche ai centri più piccoli.

I pilastri del piano: sicurezza e ambiente

Le amministrazioni locali potranno utilizzare i fondi per interventi concreti e immediati:

Ambiente: Pulizia degli arenili, rimozione della plastica, creazione di isole ecologiche e l’uso di biotecnologie per il disinquinamento di acque e foci dei fiumi.

Sicurezza: Finanziamento dei servizi di assistenza bagnanti (salvataggio), punti di primo soccorso e sorveglianza contro gli incendi boschivi costieri.

Inclusione: Abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità.

Mobilità: Attivazione di navette ecologiche per collegare i centri abitati alle spiagge, riducendo il traffico veicolare.

Le novità 2026: sport e monitoraggio scientifico

L’edizione di quest’anno introduce elementi innovativi per alzare l’asticella della qualità:

Sport “Blue”: Promozione di eventi sportivi sulle spiagge libere, con un focus particolare sulle attività subacquee.

Qualità dell’acqua: Rafforzamento delle analisi in collaborazione con ARPA Lazio, per fornire ai bagnanti dati sempre aggiornati sulla salubrità del mare.

Gestione Tecnica: Supporto ai Comuni per la ricognizione delle concessioni demaniali e l’aggiornamento dei Piani di Utilizzazione degli Arenili (PUA), strumenti chiave per combattere l’abusivismo.

Il “Blue Innovation Lab”

A margine della presentazione, la Regione ha dato il via al Blue Innovation Lab, un tavolo di coprogettazione che vede seduti insieme sindaci, università e imprese innovative.

L’obiettivo dichiarato dall’Assessora Angelilli è chiaro: «Valorizzare la risorsa mare come leva strategica tutto l’anno, non solo ad agosto, puntando sulla destagionalizzazione».

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