European Depression Day (Giornata Europea della depressione)

“Depressione tra mondo reale e virtualità”, come sconfiggere il nemico invisibile sempre più diffuso dopo il periodo della pandemia causata dal Coronavirus.

È questo il tema del convegno organizzato da Eda Italia Onlus (Associazione Italiana sulla Depressione) il 25 ottobre dalle ore 17.30, presso la suggestiva location “Da Arturo” in via Aurelia Antica, 413. A presentare l’evento saranno la e lo psichiatra Francesco Franza (Presidente Eda Italia Onlus), lo psichiatra Giuseppe Tavormina (Segretario Eda Italia Onlus), la psichiatra Désirée Harnic, referente per il Lazio Eda Italia Onlus) e la psicologa psicoterapeuta Annarita Sidari (referente per il Lazio di Eda Italia Onlus).

Quali danni psicologici ha causato il distanziamento sociale durante il lockdown? Come riuscire a superarli? A queste e ad altre domande cercheranno di rispondere gli esperti.

“Dalla depressione si può uscirne” dicono gli esperti. Durante il convegno interverrà una paziente con la sua testimonianza per raccontare “come in alcuni periodi della propria vita si possa aver bisogno, senza vergognarsi, dell’aiuto di specialisti e ci si possa rialzare”.