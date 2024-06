Europei 2024, Spagna-Italia: dove tifare la Nazionale a Roma Giovedì 20 giugno

Giovedì 20 giugno l’Italia torna in campo per la seconda giornata di Euro2024, contro la Spagna. Dopo la vittoria in rimonta contro l’Albania, gli Azzurri di Spalletti sfideranno i campioni in carica in una sfida che si preannuncia avvincente.

Se vuoi seguire la partita a Roma, ecco alcuni dei posti dove potrai farlo:

Maxischermi all’aperto:

Piccolo America: Trasmetterà la partita nei parchi della Cervelletta e di Monte Ciocci.

Trasmetterà la partita nei parchi della Cervelletta e di Monte Ciocci. Arena CineVillage: Potrai tifare gli Azzurri in piazza Vittorio e a Monteverde.

Potrai tifare gli Azzurri in piazza Vittorio e a Monteverde. Testaccio Estate: Oltre al maxischermo, potrai gustare street food e tifare la Nazionale.

Oltre al maxischermo, potrai gustare street food e tifare la Nazionale. Villa Lazzaroni: Match e dj set per una serata all’insegna del calcio e della musica.

Match e dj set per una serata all’insegna del calcio e della musica. Eataly: Due maxi-schermi ti aspettano nella birreria al primo piano.

Due maxi-schermi ti aspettano nella birreria al primo piano. The Hoxton: Un’atmosfera elegante per tifare l’Italia ai Parioli.

Un’atmosfera elegante per tifare l’Italia ai Parioli. Sponda: Più di 200 posti a sedere ti aspettano in piazzetta sulla riva del fiume Aniene per tifare Pellegrini e compagni.

Più di 200 posti a sedere ti aspettano in piazzetta sulla riva del fiume Aniene per tifare Pellegrini e compagni. Barbarossa BeerFood: Visione del match con cena a base di street food in via Giulio Rocco.

Visione del match con cena a base di street food in via Giulio Rocco. Centro di Socializzazione “Il Casale”: La Nazionale di Mancini sarà protagonista anche al Casale.

La Nazionale di Mancini sarà protagonista anche al Casale. Csoa Corto Circuito: Un maxi-schermo da 150” ti aspetta in via Filippo Serafini.

Un maxi-schermo da 150” ti aspetta in via Filippo Serafini. Giardino dei Demar : via Davide Campari a Tor Tre Teste.

: via Davide Campari a Tor Tre Teste. Mediterraneo al Maxxi: La sede 2024 di House of Peroni trasmetterà la partita.

La sede 2024 di House of Peroni trasmetterà la partita. Talenti Village: Un altro luogo dove potrai tifare l’Italia.

Un altro luogo dove potrai tifare l’Italia. Sessantotto Village: Tifo e passione al Sessantotto Village.

Tifo e passione al Sessantotto Village. Eur Social Park: Se sei in zona Eur, potrai seguire la partita all’Eur Social Park.

Pub:

Nag’s Head: Un pub storico nel centro di Roma dove potrai tifare l’Italia in compagnia.

Un pub storico nel centro di Roma dove potrai tifare l’Italia in compagnia. Abbey Theatre: Un altro pub perfetto per seguire la Nazionale in un’atmosfera irlandese.

Un altro pub perfetto per seguire la Nazionale in un’atmosfera irlandese. Trinity College: Un pub irlandese dove potrai gustare una pinta e tifare gli Azzurri.

Oltre a questi luoghi, in molti altri bar e ristoranti di Roma potrai seguire la partita. Ti consigliamo di prenotare in anticipo se vuoi essere sicuro di trovare un posto.

Forza Azzurri!

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙