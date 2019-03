Eventi culturali dall’11 al 17 marzo nelle Biblioteche e nei Municipi di Roma

Municipio I. Alla Biblioteca Enzo Tortora, via N. Zabaglia 27b, mercoledì 13 marzo alle 16.30 proiezione del Mistero a Crooked House di G.Paquet-Brenner (2017) riservata agli iscritti alle biblioteche. In Biblioteca Giordano Bruno, via Giordano Bruno 47, giovedì 14 marzo alle 18, in occasione della Manifestazione Libri Come 2019, Festa del libro e della lettura, incontro con Cinzia Leone, autrice del libro Ti rubo la vita edito da Mondadori, 2019. L’autrice incontrerà il Circolo di Lettura della biblioteca e il pubblico. E’ necessaria la prenotazione: tel. 0645460461/3; email ill.giordanobruno@ bibliotechediroma.it. Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3, fino al 19 marzo mostra Le mie trame di Giulia Birindelli. Testi intagliati, superfici ferite, poesie provvisorie che diventano eterne nel momento che manifestano la propria incompiutezza. A cura di Maria Ida Gaeta. Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, giovedì 14 marzo alle 17 Sessantotto E Dintorni, il cinema negli anni della contestazione, la rassegna cinematografica suddivisa tra fiction e film documentari che copre gli anni immediatamente precedenti e successivi al 1968. Inizio con la proiezione di Apollon, Una Fabbrica Occupata di Ugo Gregoretti (66’ – 1968). L’iniziativa è a cura di Istituzione Biblioteche di Roma e Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e Circolo Gianni Bosio.

Alla Biblioteca Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32, per la serie Italia chiama Argentina, martedì 12 alle 17.30 appuntamento intitolato La rivista ‘Sur’ e la narrativa italiana nell’epoca d’oro dell’editoria argentina. Un ricordo di Victoria Ocampo, a cura di Renata Bruschi e Loredana Cornero Lopez. Il 14 marzo alle 18 nell’ambito della manifestazione Libri Come, il circolo di lettura Fabrica incontra Amanda Craig per parlare del suo nuovo libro Le circostanze.

Municipio II. Alla Biblioteca Villa Leopardi, in via MaKallé, venerdì 15 alle 19, incontro in musica Los Ymposibles: musica dalla Spagna al Nuovo mondo. Musiche di J.P.Bocanegra, Cod.Zuola, S.de Murcia, J.Mixteco, G.Sanz, Som Mixteco, J.G. de Zespedes. Intervengono: Andrea De Carlo, viola da gamba e Lucia Adelaide Di Nicola, clavicembalo, in collaborazione con l ‘Associazione Suono e Immagine Onlus. Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), martedì 12 alle 9.30 primo dei tre incontri rivolti a studenti di psicologia e psicologi, proposti dall’associazione Aspic Psicologia, condotto da Valentina Comiti psicologa e psicoterapeuta e Antonella Giallonardo, psicologa, incontri dal titolo Il trattamento integrato dei disturbi d’ansia. Alla Biblioteca Europea, via Savoia 15, giovedì 14 alle 18 nell’ambito della manifestazione Libri Come, presentazione del libro Idda di Michela Marzano edito da Einaudi nel 2019.

Municipio III. Alla Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, appuntamenti nell’ambito del programma Nati per leggere tutti igiovedì alle 17.30 per bambini da 3 a 6 anni. Tutti i martedì alle 17 letture dedicate a bambini da 3 a 6 anni, per entrambi i giorni è necessario prenotarsi allo 0645460431 o direttamente in biblioteca. Giovedì14 marzo alle 18, nell’ambito della manifestazione Libri Come, presentazione del libro Il vascello delle meraviglie, di Marcantonio Lucidi (edizioni La Lepre, 2018)

Municipio IV. Alla Biblioteca Aldo Fabrizi, via Treia 14, letture nell’ambito del progetto Nati per leggere tutti i lunedì dalle 17 alle 18per bambini dai 5 ai 6 anni, tutti i martedì dalle 17 alle 18 per bambini dai 3 ai 4 anni. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, giovedì 14 alle 18 nell’ambito della manifestazione Libri Come presentazione del libro di Maria Francesca Venturo Sperando che il mondo mi chiami, Longanesi (2019). Alla Biblioteca Fabrizio Giovenale, via Fermo Corni – Parco di Aguzzano, martedì 12 alle 17 introduzione all’ascolto della musica lirica in collaborazione con l’Associazione Umanistan, con l’ascolto de Il trovatore di Giuseppe Verdi.Mercoledì 13 dalle 16 alle 18 secondo appuntamento per apprendere l’arte delle lettere miniate. Fino al 22 marzo è visitabile la mostraMemoria a colori, esposizione di quadri realizzati dai ragazzi della casa famiglia AIN KARIM. Ideato e condotto da Luisa Mariani e Marco Angelini.

Municipio V. Al Nuovo Cinema Aquila da lunedì 11 a mercoledì 13 arrivo in sala del documentario Diabolik di Giancarlo Soldi ed ancora fino a mercoledì 13 la continuazione della programmazione del drammatico La fuga di Sandra Vannucchi. In proiezione unica ancora mercoledì 13 avremo il documentario di Dominique Marchais Nessun uomo è un’isola mentre da giovedì 14 arriveranno in sala il drama Sofia di Meryem Benm’Barek-Aloisi e la commedia all’italiana La notte è piccola per noi di Gianfrancesco Lazotti.Venerdì 15 proiezione unica del documentario Soyalism di Stefano Liberti e Enrico Parenti. Alla Casa Della Cultura, via Casilina 665,giovedì 14 dalle 15.00 alle 18.00 Tor Pignattara: Tra Fragilità E Resilienza laboratori immersivi di conoscenza territoriale con mappature e lezioni frontali finalizzate alla conoscenza del quartiere ad ingresso libero, a cura dell’Associazione per l’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros. Giovedì 14 dalle 19.00 alle 20.30 alla Taverna del Mossob, via Prenestina 109, un evento del Festival Bella Storia patrocinato dal Municipio il seminario La Migrazione Eritrea a Roma tra gli anni ’60 ed oggi a cura di Osvaldo Costantini, antropologo dell’Università La Sapienza, ingresso a sottoscrizione libera. Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 nello Spazio in Comune di via Pisino 30, coordinato dalle associazioni culturali Sguardoingiro e La Strada, si terrà una mostra fotografica denominata Villa Gordiani mon amour, patrocinata dal Municipio e che aderisce a MFR19, Mese della Fotografia a Roma. Ingresso libero.

Alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, letture ad alta voce per i più piccoli nell’ambito del progetto Nati per Leggere,tutti i martedì alle 17 per la fascia d’età 1-3 anni; tutti i giovedì alle 17 per la fascia d’età 4-6 anni. E’ necessaria la prenotazione al numero 0645460541. Giovedì 14 alle 18 in occasione della manifestazione Libri Come 2019, dedicata a libri, autori e lettori, verrà presentato il libro Dieci lezioni sulle emozioni di Enrico Castelli Gattinara (Giunti, 2018). Conversano con l’autore il Circolo di lettura della biblioteca e il pubblico presente. Fino al 23 marzo, inoltre, è visitabile la mostra fotografica di Maurizio Riccardi “Italia al voto. Quando il web era la Strada”. Comizi oceanici, partecipazione massiccia al voto, attacchinaggio selvaggio (ma a tratti creativo), i divi ai seggi e tanto altro sono alla base di uno studio, elaborato dall’occhio di Carlo Riccardi vero fotoreporter di un tempo, che mira ad evidenziare l’evoluzione accelerata – dalla televisione prima, da internet poi – della comunicazione nelle campagne elettorali.

Municipio VI. Alla Biblioteca Borghesiana, largo Monreale snc, mercoledì 13 alle 17 presentazione del libro La disgrazia della Domus Curzia e Sangue sul foro di Gianluca Stisi (2017).

Municipio VII. Alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, lunedì 11 alle 17 La casa dalle 12 finestre favola “toccasana” per le paure dei bambini dalla raccolta di Carmen Valentinotti, liberamente interpretata e recitata dalla Compagnia Incantastorie Officina Teatrale. Lo spettacolo di teatro di figura è per bambini da 3 a 8 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 06 45460381

Municipio IX. Alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, martedì 12 Yves Mettler terrà il primo laboratorio al 2 padiglione, nell’ambito del programma Creative Europe, il progetto artistico Magic Carpets è condotto da Latitudo e curato da Benedetta Carpi De Resmini. Giovedì 14 alle 18, nell’ambito della manifestazione Libri Come 2019 – Festa del Libro e della Lettura, presentazione del libro Ghetti di Goffredo Buccini

Municipio X. Alla Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza, 7 – lungomare Paolo Toscanelli 184, venerdì 15 marzo alle 17, performance Lucidarabbia di e con Giorgia Frisardi. Sabato 16 alle 10 Donne e alimentazione: integrazione tra nutrizione e psicologia nella gestione del peso corporeo, workshop con i relatori dott.ssa Maria Mascotti (psicologa) e dott. Giacomo Leone (biologo nutrizionista).

Municipio XI. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, via Cardano 135, mercoledì13 marzo, nell’ambito di Il mondo arabo in bibliotecaintroduzione alla letteratura araba contemporanea con Claudia Negrini e Beatrice Tauro (bloggers di Arabpress.eu). Giovedì 14 marzo presentazione libro Fuoco al cielo di Viola Di Grado ed. La Nave di Teseo, nell’ambito della manifestazione Libri come.

Municipio XII. Alla Biblioteca Villino Corsini, in largo 3 giugno 1849 snc, fino all’8 maggio nell’ambito del progetto Leggere la città (Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Assessorato alla Crescita culturale, Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale), doppio appuntamento museo e biblioteca per sviluppare nei ragazzi la capacità di collegamenti interdisciplinari e per abituarli a fruire del patrimonio culturale e dei servizi che Roma offre ai suoi cittadini. Info: http://scuole. museiincomuneroma.it/ schedadidattica/passeggiando- sulla-storia-conoscere- sentire-scoprire-la- repubblica-romana-del-1849- tra-porta-s-pancrazio-e-villa- doria-pamphili/. Prenotazioni: telefono 060608 tutti i giorni dalle 9 alle 19. Domenica 17 marzo laboratorio per bambini 7-10 anni L’antiprincipessa Violeta Parra, per uscire dalle righe e far emergere delle nuove “principesse”, delle antiprincipesse, che si sporcano costantemente le mani e combattono per affermare se stesse e quello in cui credono. Sabato 16 marzo inaugurazione della mostraAppunti e sguardi – fotografie di Fabrizio Panzieri. Le sue fotografie spaziano tra i cieli di Roma ed il mare di Creta come pure all’interno di un museo, di una chiesa o di un vagone del metrò. Nelle sale espositive della Biblioteca Villino Corsini, visitabile fino al 31 marzo. Nell’ambito della rassegna Donne… in arte domenica 17 marzo alle 15.30 laboratorio per bambini da 7 a 10 anni, a cura di Eleonora Lo Nigro, responsabile editoriale Rapsodia.

Municipio XIII. Alla Biblioteca Cornelia, in via Cornelia 45, giovedì 14 marzo nell’ambito della manifestazione Libri Come 2019 – Festa del Libro e della Lettura Roberto Costantini insieme al Circolo di Lettura della Biblioteca Cornelia, presenta il suo ultimo libro Da molto lontano (Giallo – Marsilio – 2018). Alla Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, sempre giovedì 14 nell’ambito della manifestazione Libri Come 2019 – Festa del Libro e della Lettura presentazione del libro Verso Sant’Elena di Roberto Pazzi (Bompiani, 2019). Lunedì 11 marzo nell’Aula Consiglio del Municipio presentazione del progetto Maestri Biscottai Crescono a cura dell’Associazione Ylenia e gli amici Speciali, rappresentante dell’ATS Mastri Biscottai Crescono nella figura della Presidente Silvana Giovannini, finanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo. Il progetto nasce da una riflessione sul difficile inserimento lavorativo delle persone con disabilità e l’idea è quella di formare alle competenze spendibili nel mercato del lavoro, ma anche fornire stimoli ai destinatari del progetto, delineare una mission in cui possano riconoscersi e appassionarsi, intorno alla quale far nascere giorno dopo giorno un’impresa, che renda i ragazzi protagonisti, ciascuno con un proprio ruolo e una propria responsabilità. Sempre nella Sala Consiliare del Municipio, in occasione della ricorrenza della festa delle donne, mercoledì 6 una lezione introduttiva di autodifesa femminile con l’aiuto di due maestri di Wing Tsun, un’arte marziale particolarmente adatta alla struttura femminile. Da mercoledì 13 partiranno, invece, le attività psicofisiche: come raggiungere il benessere attraverso l’attività fisica, attività compresa nel progetto Benessere in Comune nell’ambito del concorso Buone Pratiche in Comune di cui il Municipio è risultato tra i vincitori.