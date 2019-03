Villa Gordiani Mon Amour in mostra

Venerdì 8 marzo 2019, alle ore 18.00, l’associazione Sguardoingiro presenta Villa Gordiani Mon Amour, progetto fotografico e multimediale di Cinzia Paolino.

Questa mostra aderisce a MFR19 – Mese della Fotografia a Roma – ideato da FARO – che inaugura la sua attività culturali organizzando per tutto il mese di marzo 2019, eventi legati all’ arte della fotografia: ‘LA FOTOGRAFIA RACCONTATA DA CHI LA FA. TUTTI I GIORNI’.

Con FARO e MFR19 il mondo fotografico romano – digitale e analogico – si è unito per creare una rete di divulgazione culturale gratuita e soprattutto aperta a tutta la città.

Villa Gordiani Mon Amour è un progetto fotografico e multimediale, dedicato a quelli che nutrono affetto e amore nei confronti di questo Parco, come luogo di incontro e di casa.

L’autrice delle foto, Cinzia Paolino racconta: ‘Se chiedi ad un abitante della zona che cosa pensa della Villa, anche che si è spostato in altri quartieri, ti risponde che Villa Gordiani è la più bella di tutte e non se ne vogliono separare anche se vivono altrove, rimanendo legati con gruppi facebook , scrivendo poesie e altre mille manifestazioni d’affetto.’

Le sue foto, sono una raccolta della vita che si svolge fuori e dentro il Parco, una testimonianza umana e storica; la Villa infatti gode di resti archeologici risalenti al III sec. d.C. Queste immagini sono solo il punto di partenza della mostra: i curatori hanno operato una vera e propria ricerca di materiale vario su questo tema; oltre alle foto dell’autrice, la mostra presenterà proiezioni e immagini pittoriche realizzate nel tempo e messe insieme per l’occasione, una raccolta di poesie e le preziose testimonianze di persone che hanno vissuto o che ancora oggi vivono nel quartiere Gordiani. La mostra sarà l’occasione per arricchire questo archivio sociale legato alla Villa: durante tutta la mostra lo spazio resterà aperto pronto ad accogliere chiunque voglia riempirlo con materiale che racconti la vita del quartiere di Roma Est.

Nello spazio Gordiani in Comune, gestito da Sguardoingiro e La Strada, ancora una volta si svolgeranno attività dedicate al territorio ed ai suoi abitanti, un contenitore di memorie e testimonianze attuali.

Cinzia Paolino è videomaker, fotografa e docente di tecniche audiovisive. Nel 1987 inizia il suo percorso di studi in questo settore. Dopo aver lavorato per diversi anni come fotografo, operatore video, montatore e aver realizzato alcuni cortometraggi con varie mansioni, dal 2006 si occupa anche di formazione audiovisiva e fotografica con adolescenti e adulti. Nel 2010 fonda insieme a Nilde Guiducci e ad Anna Alleva l’associazione Sguardoingiro di cui è presidente. Nel 2016 realizza insieme ad Annarita Sacco“Gordiani in comune”, uno spazio gestito dalle associazioni La Strada e Sguardoingiro (il locale di via Pisino, 30 è stato assegnato alle associazioni dal Comune di Roma con il bando ” Patrimonio bene comune” del 2015). Un luogo che vuole diventare un centro polivalente e offrire servizi e contributi alla vita sociale e culturale di tutta la comunità del quartiere Gordiani ma anche al resto della città.

L’Associazione SGUARDOINGIRO nasce a Roma nel 2010 dall’incontro di professionisti del mondo della comunicazione. Il gruppo, già collaudato da anni di esperienze comuni e percorsi di lavoro condivisi, si compone di esperti del settore audiovisivo, multimediale e creativo in genere.

Gli operatori dell’associazione nel corso degli anni si sono occupati di divulgare conoscenza promuovendo progetti multimediali e culturali presso scuole, centri per ragazzi e per adulti. Gli studenti di numerose scuole sono stati coinvolti in laboratori di fotografia e video. I responsabili di Sguardoingiro hanno realizzato anche numerosi interventi su temi di interesse sociale, ambientale, memoria storica e incontro fra culture, in collaborazione con figure professionali specifiche, altre associazioni, istituti scolastiche, enti locali e nazionali.

INFO MOSTRA:

Apertura al pubblico: 8-9-10 / 15-16-17 / 22-23-24 Marzo 2019 venerdì e sabato dalle 18 alle 22 / domenica dalle 16 alle 20

SPAZIO Gordiani in comune – Via Pisino 30, Roma

contatti

info@sguardoingiro.it cell. +39 3463066303