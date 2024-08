Evitato un nuovo crollo in via dei Ginepri

La tragedia sfiorata in via dei Ginepri di martedì scorso ha prodotto un intervento preventivo nella giornata del 29 agosto 2024 con il taglio di un altro dei vecchi alberi presenti lungo la via nel quartiere di Centocelle.

L’albero era molto inclinato e prossimo ad un probabile crollo.

Bene così e adesso i cittadini si aspettano che venga valutata è certificata dall’agronomo municipale lo stato di salute degli altri alberi con conseguenti potature ed eventuali sostituzioni.

Però le condivisibili richieste dei residenti in via dei Ginepri non si fermano qui perché giustamente richiedono al V municipio il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la sistemazione dei marciapiedi che in alcuni tratti vedono gli enormi blocchi di travertino distaccati e nel bel mezzo della sede stradale.

Ora si attendono dei riscontri positivi. Vediamo se e quando arriveranno.

