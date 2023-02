Ex Allenatore, ops ex Mister dei Piccoli Amici

Sono dimissionario, non allenerò più i miei Piccoli Amici dell’Oratorio di San Tommaso d’Aquino a Tor Tre Teste. Esperienza bella e gratificante per me, spero anche per i bambini. Da uomo non voglio entrare nel merito che mi ha portato alla decisione, ma l’ho presa.

Caro lettore, per un po’ di tempo non leggerai i miei articoli sul calcio dei piccoli, ma non disperare, ritornerò a farlo.

L’allenatore o Mister o Educatore è il ruolo ”dell’uomo in più” del calcio dei grandi e anche dei piccoli, che si carica sulle spalle anche una rosa di uomini o di bambini , proprio come farebbe un padre, o un maestro. Correttamente tutte le responsabilità ricadono inevitabilmente su di lui, e non sempre l’impegno significa il risultato finale.

L’allenatore o Mister o Educatore è posizionato tra la Dirigenza e i giocatori, se piccoli le mamme e i papà, che giorno dopo giorno è in campo, col sole o col gelo, accettando implicitamente che in modo quasi inevitabile riceverà meno di quanto ha dato.

Il risultato finale, sul campo o fuori di esso, non sempre gli attribuirà dei meriti, né ripagherà i suoi sforzi. Tutto va vissuto, però, con serenità.

Ai miei Piccoli Amici dedico il brano “L’allenatore”, di Gianni Morandi .

“E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C’è gente sugli spalti che ci vuole campioni

Ma a vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori”.