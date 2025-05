Ex Mira Lanza, quando la burocrazia lascia spazio alle fiamme

La nube nera che si è alzata nel cielo del quartiere Marconi, nella mattinata del 29 maggio, poco dopo l’alba, assume i contorni densi e acri come le tante promesse mai mantenute. I residenti, abituati ormai a chiudere le finestre a ogni rogo, hanno subito capito: l’ex complesso industriale della Mira Lanza bruciava di nuovo.

Non è la prima volta. Non sarà, temono in molti, nemmeno l’ultima.

Quel che resta dell’ex saponificio – un tempo simbolo del tessuto produttivo romano, oggi territorio di nessuno – è tornato al centro delle cronache per le peggiori ragioni: l’ennesimo incendio ha trasformato per qualche ora l’area in un epicentro di paura, fumo e tossicità. E ha riacceso i riflettori su una situazione che, nonostante gli annunci, resta bloccata nella palude della burocrazia.

Un protocollo firmato, un futuro sospeso

Nel 2024 l’amministrazione capitolina aveva annunciato un accordo con l’università Roma Tre per trasformare l’area in uno studentato pubblico. Un progetto ambizioso, nato dopo il fallimento di ben due bandi pubblici andati deserti. Ma a distanza di oltre un anno dalla firma, l’ex Mira Lanza resta abbandonata. E pericolosa.

Le attività propedeutiche previste dal protocollo d’intesa – la rimozione dei rifiuti, lo sfalcio della vegetazione, la messa in sicurezza dell’area e lo sgombero degli occupanti abusivi – non sono state completate. A confermarlo è lo stesso Campidoglio: il complesso non è stato ancora consegnato a Roma Tre.

Intanto, il degrado avanza.

Una burocrazia che brucia il futuro

A rallentare tutto è l’intrico di competenze tra i diversi dipartimenti coinvolti: urbanistica, patrimonio, ambiente, ciclo dei rifiuti. Ognuno con i propri tempi, ognuno con le proprie priorità. Ma il fuoco non aspetta i verbali né i pareri tecnici. E l’incendio del 29 maggio ha riportato tutto all’evidenza: il complesso è ancora ostaggio dell’incuria e dell’illegalità.

La promessa di un progetto di bonifica, affidato all’Eni e atteso per fine 2025, resta ancora sulla carta. La gara per il rilancio – ha detto l’assessore Veloccia – dovrebbe partire nel 2026. Ma i cittadini, ormai, faticano a credere a qualunque cronoprogramma.

La rabbia del territorio

«L’ex Mira Lanza è come Monte Mario: a meno di un anno dall’ultimo rogo, ci risiamo», hanno commentato duramente Francesca Barbato e Marco Palma, consiglieri di Fratelli d’Italia. «L’incuria è un attentato alla salute pubblica. E Roma rischia di diventare la nuova Terra dei Fuochi».

Parole dure, che fotografano però un malessere reale. L’ex Mira Lanza è solo uno dei tanti vuoti urbani che costellano la Capitale. Spazi dimenticati, dove l’abbandono si trasforma in pericolo. Dove i roghi diventano inevitabili. Dove il degrado vince su ogni piano di riqualificazione.

