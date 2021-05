Ex Snia, Guadagno (M5s), presentata delibera per acquisizione a patrimonio pubblico

“Stiamo compiendo tutti i passi necessari verso l’obiettivo dell’acquisizione pubblica dell’area dell’Ex Snia Viscosa. Ho protocollato oggi 5 maggio 2021 una proposta di delibera per formalizzare l’impegno di Roma Capitale ad attivarsi presso il Demanio dello Stato al fine di far acquisire l’area in quanto demaniale e permetterne l’inserimento a patrimonio pubblico. La delibera prevede anche che vengano ponderate una serie di questioni che attengono alla valorizzazione e alla tutela. In particolare, la valutazione delle procedure di esproprio più veloci e adeguate delle zone che non risultano ancora di proprietà comunale. Il rafforzamento dei vincoli a seguito dell’annuncio della Regione Lazio di ampliamento del perimetro del Monumento Naturale del Lago Ex Snia. E ancora, la conclusione dell’iter che riguarda la demolizione del manufatto abusivo che insiste sull’area limitrofa al lago. Ringrazio il Municipio V, l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori, che sono impegnati da tempo e puntualmente su questa vicenda e che hanno richiesto immediatamente sopralluoghi e verifiche degli enti competenti dopo interventi su alberi e vegetazione denunciati dai cittadini”.

Lo dichiara in una nota la consigliera Eleonora Guadagno (M5s), presidente della commissione Cultura di Roma Capitale.