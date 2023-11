Ex Snia, M5S – LCR: “Sull’area, si torni alla nostra proposta di esproprio”

“Nel nuovo confronto in atto sul futuro di tutta l’area del Lago Bullicante e dell’ex Fabbrica SNIA Viscosa – anche alla luce delle ultime notizie stampa – rilanciamo con determinazione la nostra proposta di esproprio per pubblica utilità.

Già durante l’Amministrazione Raggi abbiamo ritenuto tale via come l’unica percorribile, avallando con atti concreti le tante richieste di associazioni e cittadini che, da anni, lottano per la tutela della zona e del suo particolare valore naturalistico. Mirava a questo scopo il procedimento da noi avviato di approvazione della Variante Urbanistica, con la previsione dell’esproprio nella nostra apposita Delibera di Giunta dell’agosto 2021, poi purtroppo mai approdata in Aula a causa della fine della consiliatura e inizialmente dimenticato dall’attuale maggioranza.

Ma il nostro impegno è proseguito e stiamo tuttora lavorando in questa direzione. Ricordiamo l’interrogazione dello scorso luglio per fare chiarezza su vari punti che non ci convincono: eventuali accordi dell’attuale Amministrazione per il rilascio del Permesso a costruire; possibili destinazioni d’uso non conformi al vigente Piano Regolatore e mancata convocazione alla Conferenza di Servizi di tutti gli Enti coinvolti.

Insomma, mentre continuiamo a seguire gli sviluppi della vicenda, accogliamo intanto con favore la disponibilità mostrata dalla maggioranza per una rivalutazione politica sulla destinazione del territorio, contro ogni intervento speculativo, a favore della salvaguardia di questo patrimonio ambientale e della sua biodiversità, un presidio in piena emergenza ecologica e climatica”

Così in una nota, i Consiglieri Capitolini M5S e Lista Civica ‘Virginia Raggi’ – Ecologia e Innovazione