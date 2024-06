F. De Gregorio (Azione): “Parchi a rischio cocciniglia”

«Anche gli alberi del Parco della Resilienza e quelli del Parco Mario Riva, come molte altre alberature presenti a Roma, sono a rischio cocciniglia, tuttavia trattamenti endoterapici e manutentivi adeguati e immediati potrebbero salvarli. Eppure, ad oggi non sono ancora chiari i tempi e le modalità con le quali l’amministrazione capitolina sta procedendo; il rischio concreto, quindi, è che non si riesca a scongiurare il pericolo di un danno irreparabile. Per questo motivo ho appena protocollato un’istanza di accesso agli atti che punta ad avere chiarimenti in merito allo stato dei pini che si trovano all’interno di queste aree verdi dei Parioli, alla quantità e tipologia di trattamenti effettuati finora su queste piante e, infine, alla tempistica con la quale si intende procedere nel breve, medio e lungo periodo. Per arginare il pericolo rappresentato dalla cocciniglia è indispensabile che i trattamenti vengano effettuati con regolarità e monitorati costantemente. Ed è quello che intendo verificare».

Così, in una nota, Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.

