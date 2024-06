F. De Gregorio (Azione): “Per accoglienza senza dimora No a tendoni”

«In vista del Giubileo, in assenza di soluzioni concrete per affrontare la questione dell’accoglienza dei senza dimora, Gualtieri punta a installare tensostrutture a ridosso della stazione Termini e dei principali scali ferroviari della città.

Ricordo al sindaco che si tratta di aree già di per sé critiche, con le conseguenze che tutti noi conosciamo bene. Per questo lo invito a rivedere da subito questa misura, che peraltro non salvaguarda la dignità delle persone.

Invece che montare tende e trasformare Roma in un gigantesco campeggio, abbiamo proposto da diverso tempo di ragionare su un sistema di alloggi diffuso che consenta di distribuire la presenza dei senza dimora sull’intero territorio cittadino.

Rincorrere l’emergenza è sbagliato e il modo migliore per non arrivarci è ragionare per tempo su soluzioni di lungo periodo.

Eppure, nonostante si continui a ribadirlo costantemente, ancora una volta ci troviamo di fronte alla solita situazione».

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo in Campidoglio di Azione.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙