Fantasie sul murale a Tiburtino Terzo

Tre volti di Anna Magnani, nel bel murale realizzato dallo street artist Lucamaleonte sulla facciata di un edificio in via della Vanga, nel quartiere Tiburtino III.

Il volto in alto, corrucciato, sta dicendo: “Gira e rigira, vuoi vedere che questi la spazzatura ce la mettono sotto il naso?”.

Il secondo, in mezzo, si fa una gran risata: “Ma dai, non è possibile, ti pare che manchino di rispetto a noi e al nostro creatore? Ti pare che alle persone che vengono ad ammirarci e fotografarci, presentino un murale con sotto i cassonetti dell’immondizia? Mancherebbero del tutto di gusto e senso estetico. Non è possibile. “.

Il volto in basso, deluso, rattristato: “Ce l’hanno messa. Ce l’hanno messa proprio sotto il naso, l’immondizia. Perché non ce ne andiamo?”.

Una mattina gli abitanti di via della Vanga e di via Mozart, resteranno di sasso non vedendo più i volti della grande attrice. Svaniti nel nulla, fuggiti, e per l’offesa e per non sentire il cattivo odore.