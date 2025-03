Favelas alla Magliana: degrado e rifiuti abbandonati a ridosso della ciclabile e della Roma Fiumicino

Un luogo dimenticato, sopra il viadotto della Magliana, proprio adiacente la “pista ciclabile“, qui dove il tempo sembra essersi fermato lasciando spazio a rifiuti abbandonati, e auto incendiate.

Una situazione da brividi dove si concentra l’ennesima emergenza di degrado urbano, totalmente fuori controllo che ha spinto alla presentazione di un esposto e di un’interrogazione ufficiale per chiedere un intervento immediato.

“Ho presentato un esposto ed una interrogazione pari oggetto. – denuncia il consigliere municipale Roma XI di FDI, Marco Palma – Quanto è presente in quei luoghi è disarmante, un livello di degrado inaccettabile, testimonianza di una sciatteria senza confine che alimenta ogni giorno sacche di degrado e di inciviltà. Un territorio abbandonato al proprio destino do ve può accadere qualsiasi cosa con luoghi come questi destinati da decenni a discarica, con punte di auto incendiate“.

Un angolo di città trasformato in discarica

Chi percorre l’autostrada che collega il quartiere Eur per la Roma Fiumicino difficilmente immagina cosa si nasconda a pochi metri dalla carreggiata. Cumuli di spazzatura, rottami metallici e carcasse di auto bruciate che si ammassano in una zona lasciata al proprio destino, dove il degrado sembra aver preso il sopravvento.

Ma non è solo l’incuria a preoccupare. Durante la notte, tra i rifugi di fortuna poco adiacenti, si accendono fuochi abusivi per scaldarsi o smaltire materiali, liberando nell’aria fumi tossici che non solo minacciano la salute pubblica, ma mettono a rischio anche la sicurezza della sovrastante arteria autostradale – un passaggio cruciale per chi transita.

Una richiesta urgente di intervento

“Nell’interrogazione e nell’esposto chiedo di verificare di concerto con AMA, Polizia Locale e DIrezione Tecnica del Municipio Roma XI di avviare verifiche con l’obiettivo della bonifica” denuncia Palma.

Ma non è tutto. Anche la segnaletica stradale verticale lungo il tratto è in condizioni degradate e illeggibili, creando confusione per chi viaggia verso la Magliana, l’aeroporto di Fiumicino o le principali autostrade. Un problema che mette ulteriormente in evidenza l’abbandono dell’area.

Un rischio per tutta la città

Insomma, tra i vari insediamenti abusivi adiacenti e la discarica nelle vicinanze della pista ciclabile la problematica sembra non essere solo locale: il rischio è che i roghi notturni nella zona possano danneggiare la struttura autostradale, creando un potenziale pericolo per la viabilità.

La domanda ora è una sola: quanto tempo dovrà ancora passare prima che le istituzioni intervengano?

