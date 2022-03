FdI: “Nel III Municipio continua lo sversamento di liquami nelle aree verdi”

Oltre ad aver segnalato il pericolo in commissione ambiente da oltre 2 mesi, ho anche portato in sopralluogo sul posto l’Assessore municipale con delega all’ambiente. Domani nella stessa commissione solleciteró a gran voce la risoluzione urgente di questo grave problema che si ripete quotidianamente da circa 18 mesi.” “Nell’area verde comunale adiacente Via Della Bufalotta e Via Repaci, la stessa visitata dal Sindaco Gualtieri appena due settimana fa, continuano senza fine i sversamenti fognari.

È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio III, Manuel Bartolomeo.

“Ogni giorno – prosegue Bartolomeo – una squadra che lavora per conto di Acea interviene aspirando il materiale fognario che, presumibilmente come scritto in alcuni post sui social, previene dalla congregazione dei Testimoni di Geova. Tutto ciò è davvero inaccettabile e fuori da ogni logica”.