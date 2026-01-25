Ferdinando Romano, confermato direttore generale del policlinico di Tor Vergata

Non è un semplice rinnovo, ma una conferma necessaria per garantire la stabilità di uno dei policlinici più importanti della regione.

La votazione in Commissione Sanità del Consiglio regionale è arrivata a seguito del cambio di “status” giuridico della struttura: la trasformazione da Fondazione in Azienda Ospedaliera Universitaria di Tor Vergata.

Romano resterà al timone per i prossimi tre anni, una volta che il Presidente della Regione, Francesco Rocca, avrà siglato il decreto ufficiale.

Ferdinando Romano non è nuovo ai complessi meccanismi della sanità laziale e nazionale. Il suo curriculum vanta incarichi di prestigio:

Parentesi Abruzzese: Prima del ritorno a Roma, ha ricoperto il ruolo di DG della ASL 1 (Avezzano-Sulmona-L’Aquila) e dell’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo.

Esperienza Regionale: È stato alla guida della Direzione Salute della Regione Lazio durante la giunta Polverini e Direttore Generale della ASL Roma D.

La scelta della Commissione punta a evitare scossoni durante la delicata fase di transizione amministrativa dell’ospedale. La Presidente Savo ha infatti sottolineato l’importanza di «garantire la continuità» nei servizi ai cittadini.

Questa conferma segue quella del 15 gennaio di Fabrizio D’Alba al Policlinico Umberto I, blindando di fatto i vertici dei due maggiori policlinici universitari della Capitale.

