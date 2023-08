Ferragosto 2023 al Bioparco di Roma

Per festeggiare Ferragosto, martedì 15 agosto 2023 al Bioparco di Roma gli animali riceveranno durante i pasti il cocomero; i guardiani distribuiranno anguria a fette di varie dimensioni dalle 11.00 alle 14.30 a: macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, orsi bruni e scimpanzé.

Mentre otarie della California e pinguini del Capo mangeranno rispettivamente alle 15.30 e 16.00.

Durante la giornata poi, dalle ore 10.00 alle 15.00, le famiglie potranno partecipare all’attività ‘Incontra l’esperto’, in compagnia di naturalisti che guideranno i partecipanti in un’immaginaria esplorazione tra un continente e l’altro per scoprire i segreti e le curiosità di rinoceronte bianco, emù, otaria della California e tigre di Sumatra. Durante l’attività si scopriranno gli adattamenti di ogni specie per sopravvivere nel proprio ambiente e la vulnerabilità di molti animali. Ma anche tematiche più ampie: si comprenderà che piccoli gesti – come rinunciare all’acquisto di alcuni souvenir in viaggio o preferire l’uso di una borraccia alla bottiglietta di plastica – fanno la differenza nella tutela della biodiversità. ‘Incontra l’esperto’ è su prenotazione, da effettuare il giorno stesso della visita all’ingresso del Bioparco, fino ad esaurimento posti.

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco

A Ferragosto il Bioparco è aperto al pubblico dalle 9.30 alle 19.00, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

