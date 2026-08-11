Ferragosto a Roma, la città non si ferma: cinema, musei e spettacoli per chi resta

Nemmeno la pausa di Ferragosto spegne i riflettori sull’offerta culturale della Capitale.

Per chi rimane in città o per le migliaia di turisti che affollano piazze e monumenti, il palinsesto dell’Estate Romana – promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale tra grandi istituzioni cittadine e i progetti del bando Roma Creativa 365 – garantisce un cartellone diffuso che spazia dai cinema all’aperto alle visite immersive nei siti archeologici, dai concerti sui tetti fino alla danza inclusiva.

Cinema: dal rifugio del “Grande Freddo” a Troisi a Villa Borghese

L’offerta per gli amanti del grande schermo punta su una combinazione di sale al chiuso climatizzate e suggestive arene all’aperto:

Il Grande Freddo (fino al 14 agosto): continua la campagna antisolleone promossa da Roma Capitale e ANEC Lazio. Dieci cinema cittadini mettono a disposizione due proiezioni gratuite al giorno al fresco per contrastare le ondate di calore estive;

Casa del Cinema a Villa Borghese: l’arena “Ettore Scola” propone un ciclo di proiezioni gratuite a ingresso libero (ore 21). Tra i titoli principali risalta l’omaggio a Massimo Troisi con Il postino (18 agosto), Scusate il ritardo (21 agosto) e Le vie del signore sono finite (23 agosto). Spazio anche agli anniversari del cinema con Gilda (16 agosto), Blue Velvet e Stand by Me (20 e 25 agosto);

Tor Bella Monaca e “Cinema di Raccordo 2”: dal 18 al 30 agosto il teatro del quartiere periferico si trasforma in arena sotto le stelle con una selezione di titoli d’autore tra cui Le città di pianura (18 agosto), Hamnet (20 agosto) e Fuori di Mario Martone (21 agosto).

Spettacolo dal vivo: musica sui tetti a Roma Est e danza per l’inclusione

Per la musica e le arti performative gli eventi sconfinano nei luoghi della rigenerazione urbana e nel patrimonio storico:

FLO’ – FuoriLuogo al Casilino Sky Park: dal 21 al 30 agosto, sul tetto del parcheggio di viale della Bella Villa, Fusolab firma una rassegna tra djset (Kato e Mahzee il 21 agosto), concerti tributo ai Pink Floyd (22 agosto) e ai Pinguini Tattici Nucleari (23 agosto), oltre alla stand-up comedy (26 agosto) e serate punk (27 agosto);

Danzare per includere a Villa Giulia: prosegue il progetto targato Parkin Zone APS basato sul protocollo Dance Well, ideato per coinvolgere persone con malattia di Parkinson e disabilità neurologiche. Il 21 agosto alle ore 17 appuntamento speciale negli spazi del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Musei e monumenti: Ara Pacis a colori, i Bunker di Villa Torlonia e l’arte al Trullo

I musei civici rimarranno regolarmente aperti anche durante la giornata del 15 agosto:

L’Ara si rivela: all’Ara Pacis continuano nel fine settimana le visite serali in videomapping che restituiscono i colori originali del monumento di Augusto tramite proiezioni e narrazione audio;

Bunker di Villa Torlonia: riaprono le visite guidate nei rifugi antiaerei del Casino Nobile, con ingressi previsti il 15, 16, 22 e 23 agosto per i singoli e per i gruppi durante le settimane centrali del mese;

Il Mercato dell’Arte al Trullo: scade il 30 agosto la call per gli artisti visivi chiamati a trasformare i box del mercato rionale in veri e propri atelier d’arte aperti al quartiere a partire da settembre.

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