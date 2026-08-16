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Ferragosto allo Spin Time: il sindaco Gualtieri in visita alla comunità evacuata dopo l’incendio

Il primo cittadino porta i saluti al palazzo occupato dell'Esquilino, dove oltre 400 persone sono fuori casa dal 29 luglio. Ringraziamenti alla macchina dei soccorsi e trattative in corso per le soluzioni abitative

C.F. - 16 Agosto 2026

Un pomeriggio di Ferragosto trascorso tra la solidarietà e l’emergenza abitativa. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato in visita presso Spin Time Labs, lo stabile autogestito nel quartiere Esquilino, per rivolgere gli auguri e mostrare vicinanza alla comunità e a chi si sta occupando della gestione delle persone sfollate.

La struttura vive infatti una fase estremamente delicata a seguito del principio di incendio divampato lo scorso 29 luglio, episodio che ha reso necessaria l’evacuazione cautelativa di circa 400 occupanti.

Tensione abitativa e trattativa in corso

La presenza del primo cittadino si inserisce in un momento cruciale per il futuro degli abitanti dell’immobile di via Santa Croce in Gerusalemme.

È infatti in fase di svolgimento un tavolo di trattativa condotto dalle istituzioni per individuare soluzioni abitative alternative e sistemazioni dignitose per le famiglie rimaste senza un tetto.

Gualtieri si è intrattenuto con i residenti di Spin Time e con le loro famiglie, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione nel monitorare l’evoluzione della vicenda sociale e nel garantire il necessario supporto assistenziale.

Il ringraziamento alla macchina dell’assistenza

Oltre agli abitanti dello stabile, il sindaco ha voluto ringraziare personalmente la filiera dei soccorsi e dell’assistenza attiva sul posto da oltre due settimane:

Operatori e Volontari: Personale della Protezione Civile di Roma Capitale e della Croce Rossa Italiana;

Forze dell’Ordine: Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e delle forze di pubblica sicurezza coordinate per la tutela e il presidio della zona;

Dipendenti comunali: Tecnici e funzionari del Comune di Roma impegnati nella gestione quotidiana dell’emergenza.

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