Ferragosto: chiusure, deviazioni e orari dei mezzi pubblici a Roma

Sarà un Ferragosto all’insegna del traffico intenso e delle deviazioni stradali nella Capitale. Venerdì 15 agosto, infatti, scatteranno chiusure e modifiche alla circolazione in diversi punti della città, mentre i romani e i turisti potranno contare sul servizio metro regolare fino a tarda notte.

Secondo Anas, le direttrici più critiche saranno la statale 148 “Pontina” e la statale 7 “Appia” nel Lazio, ma anche la SS1 Aurelia, che attraversa Lazio, Toscana e Liguria, sarà interessata da un notevole flusso di veicoli.

Trasporto pubblico e metro

L’intera rete Atac osserverà l’orario festivo. Le linee metropolitane A, B e C garantiranno le ultime corse dai capolinea alle 01:30, sia il 15 sia il 16 agosto, mentre domenica 17 agosto l’ultimo treno partirà alle 23:30.

Deviazioni e chiusure

Come tradizione, via dei Fori Imperiali resterà chiusa al traffico, costringendo le linee 51, 85 e 87 a deviare tra piazza del Colosseo e piazza Venezia lungo via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Porta Capena, via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello.

A Trastevere, le linee 170 e 781 non passeranno per via degli Orti di Cesare, via Carlo Porta e via Cesare Pascarella, ma si sposteranno su via Ettore Rolli e via degli Stradivari. Modifiche anche per la linea 719, che percorrerà via degli Orti di Cesare e via Ettore Rolli, evitando le stesse strade interdette alle altre linee.

La linea 75 verrà deviata tra piazza Colosseo e Santa Maria Maggiore passando per via Merulana e via Labicana, mentre la 118 seguirà un percorso alternativo tra Porta Capena e piazza Venezia transitando in via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello.

Con strade chiuse, turisti in movimento e romani in partenza o in rientro, il Ferragosto capitolino si annuncia dunque come una giornata a traffico intenso, con la raccomandazione di pianificare spostamenti e utilizzo dei mezzi pubblici in anticipo.

