Ferragosto solidale a Roma: oltre 3.100 pasti gratuiti contro solitudine e caldo. Gualtieri e Funari nei Municipi

Un piatto caldo, una sala condizionata e, soprattutto, la certezza di non dover trascorrere la giornata più calda dell’estate da soli.

Si è rinnovato per il quinto anno consecutivo l’appuntamento con il pranzo solidale di Ferragosto, promosso da Roma Capitale per offrire vicinanza e supporto ai cittadini anziani e alle persone fragili rimaste in città durante la pausa estiva.

A portare gli auguri della città e a condividere il momento di festa sono stati il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, che hanno fatto tappa in diverse strutture capitoline.

Gualtieri: “Così combattiamo isolamento e grande caldo”

L’iniziativa ha garantito la distribuzione di oltre 3.100 pasti gratuiti attraverso una rete capillare allestita in tutti i municipi della Capitale, coprendo tanto le aree centrali quanto le zone periferiche.

«A Ferragosto a Roma organizziamo un pranzo davvero speciale — ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri — quello che mette insieme persone che magari non si conoscevano e che oggi diventano nuovi amici. Oltre 3.100 pasti gratuiti, diffusi in tutti i municipi, dal centro alle periferie, per combattere solitudine e caldo!»

La mappa dei brindisi: dal Municipio XII al Municipio XV

Tra i momenti centrali della giornata figurano le visite istituzionali presso le Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (CSAQ):

Municipio XII: Il Primo Cittadino e l’Assessora Funari si sono uniti ai festeggiamenti del centro di via Capasso;

Municipio XV: Successivamente la delegazione si è spostata nella struttura di Cesano, estendendo i complimenti agli operatori e il saluto di Buon Ferragosto a tutta la popolazione capitolina.

L’operazione rientra nel più ampio piano d’accoglienza ed emergenza estiva attivato dall’Amministrazione per tutelare i soggetti più vulnerabili nei mesi di luglio e agosto.

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