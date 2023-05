Ferrara (M5S): “90% delle spiagge libere romane ancora senza bagnini, Campidoglio e Municipio X irresponsabili”

“Che il 90% delle spiagge libere del Litorale romano, a giugno, non disponga ancora di un servizio di salvataggio bagnanti è una cosa gravissima.

Nel prossimo weekend centinaia di migliaia di persone affolleranno le spiagge del litorale romano e Gualtieri, garante della sicurezza sul territorio di Roma, non è stato capace di sopperire alla manifesta incapacità del Municipio di garantire la necessaria assistenza di cui i bagnanti dovrebbero poter beneficiare sulle nostre spiagge libere.

Cosa aspetta il Sindaco a chiedere un tavolo con il Prefetto per risolvere questa delicata questione? Come può restare indifferente dinanzi a una situazione che mette a rischio la vita delle tante persone che si recheranno nei weekend – periodi in cui le spiagge sono gremite di persone – nelle spiagge libere romane senza la garanzia di un adeguato servizio di salvataggio?

Un quadro piuttosto preoccupante di cui, speriamo, non siano i cittadini a farne le spese.

Dal canto nostro, auspichiamo che Gualtieri possa presto adempiere al proprio ruolo e attivarsi celermente per la salvaguardia della salute pubblica”.

Così in una nota il rappresentante al Consiglio nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara