Ferrovie del Lazio, aprile di cantieri: quattro giorni di stop e bus sostitutivi per il nodo di Roma

Un calendario fitto di cantieri e interventi tecnici si prepara a ridisegnare, per alcuni giorni chiave di fine aprile 2026, la circolazione ferroviaria nel Lazio.

Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS) ha programmato una serie di lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale che interesseranno più linee regionali, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità dei pendolari.

Gli interventi, dal valore complessivo di circa 945 mila euro, si concentrano su quattro date precise — 20, 27, 29 e 30 aprile — e hanno come obiettivo il miglioramento della regolarità del servizio e dell’affidabilità della rete.

Un’operazione necessaria, ma che comporterà cancellazioni, variazioni e l’attivazione di servizi sostitutivi su gomma.

Il programma dei disagi è articolato per tratte e fasce orarie, con interventi concentrati soprattutto tra tarda mattinata e primo pomeriggio, per limitare l’impatto sui flussi dei lavoratori.

Sulla linea FL8 Roma–Nettuno, nella giornata del 20 aprile, i lavori interesseranno la fascia tra le 11:10 e le 13:40 nella zona di Nettuno, con l’attivazione di bus sostitutivi tra Padiglione e il capolinea.

Il 27 aprile sarà invece la volta della FL6 Roma–Cassino, con interventi tra Anagni-Morolo e modifiche alla circolazione fino al pomeriggio, supportate da collegamenti bus tra Colleferro, Frosinone e Cassino.

Il 29 aprile toccherà alla FL5 Roma–Civitavecchia, con lavori nell’area di Roma Aurelia tra le 10:00 e le 13:20 e conseguenti cancellazioni e rimodulazioni delle corse.

Infine, il 30 aprile, interventi programmati sulla linea per Viterbo e Orte, con interruzioni nella zona di Viterbo Porta Fiorentina e servizi sostitutivi fino ad Attigliano.

Non manca, tuttavia, un elemento di variabilità legato alle condizioni climatiche: alcune lavorazioni tecniche richiedono infatti specifiche temperature ambientali, motivo per cui eventuali cambiamenti del meteo potrebbero comportare slittamenti o riprogrammazioni all’ultimo momento.

Si tratta comunque solo della prima fase di un piano più ampio di manutenzione, destinato a proseguire nei mesi successivi con ulteriori cantieri tra maggio e luglio, nell’ambito del progressivo ammodernamento del nodo ferroviario romano.

Nel frattempo, l’invito ai viaggiatori è quello di prestare particolare attenzione agli aggiornamenti in tempo reale tramite i canali ufficiali, per verificare eventuali variazioni e la corretta collocazione dei bus sostitutivi, che potrebbero non coincidere con le aree immediatamente adiacenti alle stazioni.

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