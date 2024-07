Festa dei 30 anni di Forum Sport Center

Venerdì’ 5 luglio 2024, con un fantastico party che coinvolgerà le migliaia di sportivi che ogni giorno frequentano il centro sportivo Forum Sport Center di via Cornelia, si festeggeranno i 30 anni dalla sua nascita.

Dal progetto del più grande impianto sportivo privato d’Europa, firmato da Gianni Brandizzi, architetto con un glorioso passato da discobolo e rugbista azzurro, alle decine di campioni del nuoto e tennis che si sono allenati nelle piscine e sui campi nel corso di questi 30 anni, fino all’organizzazione di tante edizioni del Lemon Bowl, uno dei tornei giovanili internazionali più partecipati al mondo.

Tutto questo e tanto altro è stato il Forum Sport Center, che con la festa di venerdì rilancia le sue attività per il futuro.

In questi giorni di vigilia del trentennale, intanto, sono arrivati gli auguri di Francesco Totti, amico del Forum e dei deus ex machina del centro sportivo, Giampaolo Duregon e Walter Casenghi.

Entrando nei dettagli della festa, iniziata già due mesi fa con una serie di iniziative sportive di successo, venerdì 5, dalle ore 20.30 in poi, ci sarà un grande spettacolo che coinvolgerà tutti i soci e un Gala dinner curato da Relais le Jardin.

La serata, presentata dal popolare attore e conduttore televisivo Andrea Dianetti, vedrà il momento clou con l’esibizione dei ballerini professionisti Alessandra Tripoli e Filippo Zara, protagonisti del fortunato programma della Rai “Ballando con le Stelle”. Guest star, che si esibirà live, sarà Stefano Capasso, Dj ufficiale degli Europei di calcio 2020.

Alla serata sono attesi, in quanto invitati quali ospiti d’onore, personaggi del mondo dello spettacolo, come i due soci del circolo Giuseppe Zeno e Marco Marzocca, dello sport come il tennista azzurro Simone Bolelli, e delle istituzioni, come il Sindaco di Roma Gualtieri, il Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi e l’Assessore allo Sport Alessandro Onorato.

