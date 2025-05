Fiabe e favole: a teatro con Katia

Per il terzo anno consecutivo, la regista Katia Gallone, lunedì 26 maggio 2025 alle 17,45, ha portato in scena “LARGA LA FOGLIA STRETTA LA VIA dite la vostra che dico la mia”, una pièce teatrale che ha visto protagonisti 30 bambini della Scuola Italo Calvino di Via Antonino Bongiorno al civico 25.

Alla presenza della Preside, della Vicepresidente del IV Municipio Annarita Leobruni e di genitori più emozionati dei protagonisti dell’evento, Katia e il suo Staff composto da Ilaria Montisci (assistente), Sofia Geraci (coreografa), Federica Milia (direttore artistico), oltre alla incomparabile e infaticabile Anna Ancidoni (responsabile dell’Associazione), hanno realizzato uno spettacolo che ha lasciato molti di noi senza parole.

Riuscire a coordinare trenta bambine e bambini delle elementari su un testo teatrale, con inserti musicali, con i tempi d’entrata e di uscita, con costumi artigianali per altro bellissimi per la loro semplicità, è stato un lavoro che soltanto chi ha la passione di Katia e dei suoi collaboratori poteva riuscire a portare a termine con successo.

La trama dello spettacolo è stato un percorso strabiliante tra le fiabe e le favole più conosciute, con una combinazione e qualche volta con il rimescolamento dei protagonisti che ha suscitato molto spesso l’ilarità del pubblico che ha molto apprezzato l’esibizione.

Il culmine del divertimento è stato quando il “lupo cattivo”, dopo aver capito che nel bosco, per varie vicissitudini, erano confluiti tutta una serie di personaggi probabili e non, sbotta in romano e afferma: “ma dentro a ‘sto bosco è na’ caciara!”

Alla fine dello spettacolo, punteggiato dal consenso dei presenti, i piccoli protagonisti hanno ricevuto il giusto riconoscimento del loro lavoro: con un lungo applauso del pubblico presente e l’abbraccio finale dei propri genitori.

Per chi ha assistito all’evento da spettatore la certezza che in quella scuola, con quegli insegnanti, quei collaboratori, la Preside che agevola, le Istituzioni che fanno il loro dovere, si pongono i primi passi per formare donne e uomini consapevoli e socialmente attivi.

