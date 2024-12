Fiamme al Tendastrisce: rogo nell’ex teatro abbandonato al Collatino

Un vasto incendio ha interessato nel tardo pomeriggio di domenica 1° dicembre l’ex teatro Tendastrisce, situato tra viale Giorgio Perlasca e viale Palmiro Togliatti, nel quartiere Collatino.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, il teatro era già completamente avvolto dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

L’allarme è scattato intorno alle 19:00, quando una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla struttura abbandonata, visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

Le operazioni di spegnimento, complesse a causa delle dimensioni del rogo e delle condizioni precarie della struttura, sono durate circa un’ora e mezza.

Il teatro Tendastrisce, simbolo di degrado:

Un tempo polo culturale e artistico del quartiere, il teatro Tendastrisce era ormai abbandonato da anni, diventando rifugio di fortuna per senzatetto e spesso teatro di episodi di vandalismo e degrado.

Le condizioni precarie dell’edificio e l’accumulo di materiale facilmente infiammabile potrebbero aver favorito la propagazione delle fiamme, anche se le cause dell’incendio restano ancora da accertare.

Indagini in corso:

Gli investigatori sono al lavoro per determinare l’origine del rogo. Non si esclude alcuna ipotesi: dall’atto doloso a un incidente fortuito.

L’area è stata messa in sicurezza dai pompieri, ma il teatro ha subito danni significativi, aggravando il già critico stato della struttura.

Il quartiere tra degrado e rinascita:

L’incendio dell’ex Tendastrisce riaccende il dibattito sul futuro degli edifici abbandonati della Capitale.

Situato nei pressi dell’Esselunga Prenestino e del mercato di Porta Portese 2, il teatro è da tempo al centro delle richieste dei cittadini, che chiedono una riqualificazione dell’area per restituirla alla comunità.

La struttura, simbolo di un passato artistico vivace, è oggi un monito delle sfide legate al recupero urbano. La speranza è che episodi come questo spingano le autorità a intervenire per trasformare spazi di degrado in luoghi di cultura e socialità.

Per ora, però, il Tendastrisce rimane avvolto dal fumo del suo passato, in attesa di un futuro migliore.

