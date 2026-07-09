Fiera di Roma, nuova governance per Investimenti SpA: Monica Lucarelli entra nel Cda, Chevallard nominato presidente

Nuova governance e nuove geometrie politiche per il rilancio del polo fieristico della Capitale.

L’assemblea dei soci di Investimenti SpA — la scatola pubblica partecipata da Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale che gestisce l’asset strategico della Fiera di Roma — ha azzerato i vecchi vertici e nominato il nuovo Consiglio di amministrazione.

Si chiude così la stagione dell’amministratore unico e si apre una gestione a tre teste chiamata a trasformare il quartiere fieristico sulla via Portuense in un hub internazionale per eventi, musica e sport.

Nel corso della riunione fiume svoltasi ieri, mercoledì 8 luglio, i soci hanno designato i tre nuovi componenti del Cda: Pier Andrea Chevallard, Monica Lucarelli e Romolo Reboa.

La poltrona di comando più pesante va a Pier Andrea Chevallard, indicato dalla Camera di Commercio di Roma (che blinda il controllo della società di cui detiene il 60% delle quote azionarie).

Chevallard assumerà la presidenza con ampie deleghe operative sul portafoglio aziendale, raccogliendo il testimone da Luca Voglino.

All’amministratore uscente è andato il ringraziamento unanime dei soci per essere riuscito a traghettare la società fuori dalle secche di una complessa crisi economico-gestionale, consegnando un bilancio in sostanziale riequilibrio.

La “poltrona di compensazione” per Monica Lucarelli

La vera novità politica, tuttavia, riguarda la seconda nomina. Nel consiglio di amministrazione fa il suo ingresso ufficiale Monica Lucarelli, indicata direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri in quota Roma Capitale.

Per l’ingegnera e manager si tratta di un ritorno in pista rapidissimo. Soltanto poche settimane fa, infatti, Lucarelli era stata bruscamente silurata dal ruolo di assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità del Campidoglio, poltrona sacrificata sull’altare di un rimpasto di giunta deciso dal primo cittadino per ridisegnare gli equilibri della maggioranza.

Il suo approdo a Investimenti SpA, sussurrato nei corridoi di Palazzo Senatorio fin dal giorno del suo addio alla giunta, si è materializzato blindando la sua permanenza nella squadra allargata del sindaco.

I soci: «Ora accelerare su grandi eventi, musica e sport»

Il restyling dei vertici è stato benedetto dal presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, che ha sottolineato la compattezza delle istituzioni:

«L’assemblea segna una tappa fondamentale per la Fiera grazie alla piena condivisione di tutti i soci. Il lavoro di risanamento svolto da Voglino ha creato le basi per lo sviluppo. Siamo certi che Chevallard saprà accompagnare la società verso nuovi traguardi di crescita, con ricadute importanti per tutto il sistema economico romano».

Anche il sindaco Roberto Gualtieri ha voluto blindare l’operazione con un messaggio di auguri: «Complimenti ai tre nuovi consiglieri. Un pensiero particolare va a Monica Lucarelli, che continuerà a lavorare nella nostra squadra su un progetto che consideriamo vitale».

Nelle intenzioni del Campidoglio, il nuovo corso della Fiera non dovrà limitarsi ai tradizionali saloni espositivi: la nuova governance ha il mandato politico di spingere sull’acceleratore per dotare i padiglioni di nuove infrastrutture capaci di ospitare grandi concerti musicali, kermesse di intrattenimento e manifestazioni sportive indoor di livello mondiale, colmando un gap storico della Capitale.

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