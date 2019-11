Figliomeni (Fdi): “Pista ciclabile sbagliata…cosa fa il Comune?”

“Abbiamo sempre detto che le piste ciclabili possono essere una risorsa per la città per dare più ampio respiro allo smog e al traffico cittadino, ma sicuramente molte delle piste ciclabili che costellano la città sono state realizzate senza alcun criterio di praticità, tanto che a volte partono e finiscono nel nulla oppure sono talmente tenute male da essere addirittura un pericolo per gli utenti.

“Non può mancare a questo appello mancare l’ingegnosa pista ciclabile di Via Tuscolana da noi più volte criticata per come è stata progettata, che, all’altezza della metro Giulio Agricola tra le sbarre parapedonali che proteggono i tratti da dove ci sono le fermate bus e i cordoli che delimitano la pista, diventa una barriera difficile da passare per i mezzi di soccorso. La ciclabile è dotata di attraversamenti pedonali ma sono troppo distanti e questo significa perdere tempo per chi è preposto all’emergenza e gioca con il tempo. Chiediamo al Sindaco Raggi e al suo assessore preposto di intervenire subito per risolvere la questione, perché questa criticità non è da poco e prima o poi potrebbe accadere qualche accadimento tragico, che con un po’ di buon senso e praticità può essere evitato”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.