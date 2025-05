Finale Coppa Italia 2025, il piano mobilità

Mercoledì, 14 maggio, allo stadio Olimpico dalle 21 la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Presentato il piano “Road to Zero”, realizzato da Lega Serie A, Sport & Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, per vivere l’evento in modo sostenibile.

A seguire tutte le info su trasporto pubblico (potenziato e gratuito per i tifosi) e mobilità sostenibile e condivisa.

Sarà prolungato l’orario delle metropolitane fino all’1,30 di notte (anche della linea C, mercoledì sera, infatti, i lavori serali di prolungamento del tracciato saranno sospesi); saranno potenziate le linee del trasporto pubblico verso lo stadio Olimpico, in particolare i collegamenti 2, 69, 280, 446, 910.

Questi tutti i collegamenti che raggiungono l’area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Bus Atac saranno alle stazioni Termini e Tiburtina, a disposizione della Questura per eseguire, in base alle esigenze delle Autorità, servizio navetta da e per lo stadio Olimpico.

Sicurezza e viabilità, ecco cosa prevede il piano della Questura.

Previsti percorsi di afflusso verso lo stadio dai caselli autostradali per i tifosi che raggiungeranno la Capitale con veicoli privati e bus. Nel dettaglio, il casello autostradale di Roma Nord accoglierà i tifosi del Bologna, mentre la barriera autostradale di Roma Sud ospiterà i tifosi del Milan.

Per la tifoseria del Bologna, il parcheggio per i pullman è stato individuato nell’area di Macchia della Farnesina. Le auto e i minivan potranno, invece, essere parcheggiate nella zona di viale XVII Olimpiade-Villaggio Olimpico.

Per i tifosi del Milan, il parcheggio per i pullman è stato invece individuato nell’area dei lungotevere della Vittoria/Oberdan. Le auto e i minivan potranno essere parcheggiate nell’area di piazzale Clodio.

In occasione di eventi allo stadio Olimpico, sulle strade a ridosso dell’impianto sportivo, per ragioni sicurezza, ci saranno divieti di sosta e fermata. Attenzione, dunque, alla segnaletica. Si ricorda, aanche sotto il profilo della viabilità, la contemporaneità con il tennis e gli Internazionali BNL d’Italia, sempre al Foro Italico.

Entro le 17 di mercoledì, scatteranno le chiusure al traffico in: viale Tor di Quinto (nel tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio), lungotevere Maresciallo Diaz (tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis), Ponte Duca d’Aosta, i lungotevere Cadorna, Fellini, Della Vittoria e Oberdan, piazzale Maresciallo Giardino, piazza del Fante e piazza Monte Grappa. Chiusure sono previste anche su via dei Monti della Farnesina.

Dalle limitazioni alla circolazione saranno esclusi: veicoli di soccorso pubblico e pronto intervento; quelli dei residenti; quelli utilizzati dagli steward dello stadio; i mezzi dotati di pass e autorizzati. Via libera anche a ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote e biciclette.

Previste infine misure di vigilanza e protezione per i monumenti della zona centrale della città.

Il piano di sicurezza prevede l’attivazione di presìdi a cura delle Forze dell’Ordine già a partire dalla mattina di mercoledì presso gli scali ferroviari di Roma Termini e Roma Tiburtina.

Info in tempo reale su romamobilita.it

