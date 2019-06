Finali Scudetto Under 16F: a Rieti la Lemen Volley Bergamo si laurea campione d’Italia

È la festa di Bergamo, il grande sogno inaspettato che diventa realtà. La Lemen Volley è campione d’Italia Under 16 femminile per la prima volta nella sua storia, al termine di una finale ricca di emozioni contro il Volley Academy Sassuolo, giocata al PalaSojourner di Rieti alla presenza di 2 mila persone sugli spalti. Le lombarde del tecnico Malinov hanno battuto 3-1 la formazione emiliana, in rimonta, dopo aver perso il primo set.

A differenza di quasi tutte le big arrivate nella seconda fase, le ragazze della Lemen sono arrivate 3° nel campionato regionale, hanno vinto il girone di qualificazione e poi si sono cucite sul petto lo scudetto più ambito. Una favola da copertina.

Al terzo posto il Volleyrò Casal de’ Pazzi campione uscente, che ha superato 3-1 l’Imoco Volley San Donà nella finalina per la medaglia di bronzo, giocata al Polo Didattico di Rieti. Al PalaSojourner si è concluso un torneo con grandi numeri: 28 squadre, 68 partite, oltre 450 atlete protagoniste tra Rieti, Amatrice, Cittaducale e Contigliano.

LE DICHIARAZIONI – “È stata una grande festa della pallavolo giovanile – ha spiegato Claudio Martinelli, presidente FIPAV Roma – ringrazio tutte le società di Rieti e provincia che hanno reso possibile la manifestazione, le 28 formazioni che hanno regalato uno spettacolo senza precedenti in questa settimana di gare, le autorità e i partner. Rieti sarà città dello sport nel 2020 e da oggi diciamo con fierezza che sarà sempre di più anche la città della pallavolo”. “Abbiamo iniziato questo torneo ad Amatrice – ha aggiunto Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio – per dare un forte segnale di solidarietà e vicinanza alle popolazioni duramente colpite dal sisma di 3 anni fa. Siamo orgogliosi del sostegno ricevuto da Regione Lazio, Provincia di Rieti e dai Comuni coinvoli. Gli impianti sono stati ristrutturati e Rieti può tornare a sognare di tornare grande nella pallavolo. È stata una vittoria di tutti”. “Questa squadra è nata in oratorio – ha dichiarato mister Malinov – abbiamo lavorato tanto per essere qui e questo è un meraviglioso sogno che si realizza. Grazie a chi ha creduto in noi e a queste meravigliose ragazze”.

LE AUTORITA’ – Particolarmente soddisfatto il Consigliere della Federazione Italiana Pallavolo,Gianfranco Salmaso, che ha vissuto le emozioni delle finali scudetto Under 16 femminili fin dal primo giorno. Alla finalissima di domenica 2 giugno, nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica, hanno partecipato il senatore Bruno Astorre, il Consigliere della Regione Lazio Fabio Refrigeri, il delegato CONI della provincia di Rieti Luciano Pistolesi, il responsabile eventi FIPAV Lazio Luciano Cecchi, l’anima organizzativa delle finali scudetto Alessandro Fidotti, il sindaco di RietiAntonio Cicchetti, il vice Sindaco Daniele Sinibaldi e il delegato allo sport Roberto Donati. In rappresentanza del Comune di Cittaducale il sindaco Leonardo Ranalli, l’assessore alle politiche sociali Maria Grazia Angeletti e quello allo sport Alessandro Cavallari. Insieme alla CRAI, title sponsor di tutte le finali nazionali giovanili questa competizione è stata sostenuta della Fondazione Varrone, rappresentata dal consigliere Bartolomeo Baroni durante le premiazioni, da Coldiretti Rieti, con in testa il presidente Alan Risolo e Carlo Loffreda dell’ufficio eventi, la Confcommercio Lazio Nord e Antiche Fonti di Cottorella, che ha presenziato con la responsabile marketing Matilde Pitorri.

Hanno premiato le squadre dal 16° al 5° posto anche i presidenti dei Comitati Territoriali di Latina (Claudio Romano), Viterbo (Roberto Centini) e Frosinone (Luciana Mantua), il vice presidente FIPAV Lazio Fabio Camilli, il delegato FIPAV Roma per il territorio di Rieti Roberto Maiolati, i consiglieri del CR Lazio Fabrizio Mares e Pietro Colantonio e i Consiglieri del CT Roma Paola Camilletti (vice presidente), Maria Rosaria Gaito, Luca Liguori e Massimo Iacono.

IL MIGLIOR QUINTETTO

Palleggiatrice: Ludovica Menecozzi (Volley Academy Sassuolo)

Centrale: Katja Eckl (Imoco Volley San Donà)

Schiacciatrice: Beatrice Gardini (Volley Academy Sassuolo)

Libero: Sofia Valoppi (Volleyrò Casal de’ Pazzi)

MVP: Sofia Felappi (Lemen Volley)

Il comune di Cittaducale ha consegnato la “medaglia simpatia” a Manuela Ribechi del Volleyrò Casal de’ Pazzi

IL TABELLINO DELLA FINALE

CANOVI COPERTURE SASSUOLO – LEMEN VOLLEY BERGAMO 1-3 (25-15, 21-25, 22-25, 22-25)

Canovi Coperture Sassuolo: Menecozzi, Barbero, Gardini, Marchetti, Zojzi, Nicolini, Bozzoli, Orlandi, Romanin, Camurri, Palazzi, Guzin, Antropova. All. Di Toma. Vice All. Capra. Dirigente: Damiano

Lemen Volley Bergamo: E. Malinov, M. Malinov, Rota, Caslini, Capelli, Coita, Pacchiana, Perico, Banfi, Felappi, Cantù, Severgnini, Ch. Noris. All. A. Malinov. Vice All. Arsenov. Dirigente: Ca. Noris.

ARBITRI: Riccardo Bertossa, Andrea Rizzo

Risultati delle finali di domenica 2 giugno

Finale (1°-2° posto): Canovi Coperture Sassuolo – Lemen Volley Bergamo 1-3 (25-15, 21-25, 22-25, 22-25)

Finale (3°-4° posto): Volleyrò Casal de’ Pazzi – Imoco Volley San Donà 3-1 (22-25, 25-9, 25-10, 25-17)

Finale (5°-6° posto): Conero Planet Ancona – Centro Grafico El Gall Gallo Grinzane Cavour 0-3 (22-25, 16-25, 18-25)

Finale (7°-8° posto) Vero Volley Saugella Monza – VTB Pianamiele Bologna 3-1 (25-15, 25-20, 17-25, 25-18)

LA CLASSIFICA FINALE