Finalmente terminati i lavori all’incrocio via Tiburtina, via Casal di San Basilio e via di Tor Cervara

Ero giovane quando ho iniziato a maledire il traffico della via Tiburtina, prima, e poi il suo traffico per gli eterni lavori, dopo. Non ho difficoltà quindi ad ammettere di essere giunto quasi alla commozione questa mattina al passaggio per il mitico mega incrocio tra via Tiburtina, via Casal di San Basilio e via di Tor Cervara e vederlo totalmente ultimato e libero dai lavori.

Ho scoperto poi che il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti ne aveva dato notizia il 15 luglio 2023:

Dopo aver asfaltato questa notte l’ultimo tratto dell’incrocio di San Basilio… possiamo finalmente ufficializzarlo…

IL TRATTO T1 DELLA TIBURTINA È TERMINATO

È stato un lavoro di squadra dal Sindaco all’Assessore Segnalini, dal CSIMU al IV Municipio… adesso non ci resta che terminarla… manca poco!

*Il tratto T1 dei lavori su via Tiburtina è quello che va da Re Bibbia a San Basilio.