Fine settimana ricco di eventi a Roma: le strade chiuse sabato 28 e domenica 29 settembre

Roma si prepara a un fine settimana ricco di eventi, con attività e cantieri che comporteranno cambiamenti significativi nella viabilità, sia per i mezzi pubblici che privati.

Concerti e Divieti di Transito:

Lo storico chitarrista dei Pink Floyd farà vibrare il Circo Massimo con sei straordinarie esibizioni, inclusa quella di questo weekend (da venerdì 27 a domenica 29).

In occasione del concerto, sarà istituito il divieto di transito in via dei Cerchi, tra Piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, e in tutte le aree circostanti. Anche i bus subiranno delle deviazioni: le linee 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3 e nMC modificheranno i loro percorsi.

Eventi di Street Food e Chiusure Stradali:

Dalle 02:00 di venerdì 27 settembre fino a mezzanotte di domenica, chiuderà via dei Castani, nel tratto da piazza dei Mirti a via degli Aceri, per un entusiasmante evento di street food. Anche in questo caso, le linee bus C5, 450, 542, 548 e nMC saranno deviate.

Inoltre, fino a domenica 29 settembre, sarà temporaneamente chiuso viale Europa, nel tratto che va da viale Tupini a viale Pasteur, in entrambe le direzioni, causando deviazioni per le linee 31, 771, 780 e 788.

Mostra Motociclistica all’EUR:

Sabato e domenica, “La Nuvola” all’Eur ospiterà l’Eternal City Motorcycle Show, un evento per motociclisti e collezionisti, con possibili ripercussioni sulla viabilità in via Colombo, viale Europa e viale Asia.

Lavori e Potature:

Fino alle 23:00 del 4 ottobre, sulla Supraelevata in direzione San Giovanni, sarà chiusa la rampa che conduce a via Prenestina per lavori di risanamento e riqualificazione della Tangenziale est.

Inoltre, interventi di potatura in via di Torrevecchia ridurranno la carreggiata nel tratto tra via di Boccea e via dei Casali di Torrevecchia. Altre operazioni di potatura si svolgeranno fino al 30 settembre in largo di Villa Paganini e vicolo della Fontana, con conseguenti divieti di transito. Stesse limitazioni si applicano fino al 30 settembre per il parcheggio in via Lariana e via Chiana.

Calcio e Mobilità:

Domenica 29 settembre alle 15:00, lo Stadio Olimpico ospiterà la partita Roma-Venezia, valida per la sesta giornata di Serie A. Per raggiungere l’impianto, saranno attive 15 linee autobus che collegano lo stadio a vari punti della città. Inoltre, entrerà in vigore il consueto piano mobilità, con limitazioni alla circolazione nell’area del Foro Italico.

Restrizioni nel Centro di Roma:

Domenica, a causa di un evento in Vaticano, sarà vietato parcheggiare in via della Stazione Vaticana, da Porta Cavalleggeri fino al Cancello del Perugino.

Via dei Fori Imperiali sarà completamente pedonale sia sabato che domenica, con deviazioni per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118; il sabato, anche la linea 117 subirà modifiche. Nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, la linea nMB subirà uno spostamento.

Infine, sabato 28 settembre, saranno in vigore divieti di sosta a piazza Castellani, dalle 17:00 alle 19:00, per una manifestazione. Domenica, per il consueto mercato di Porta Porte, è prevista una deviazione per le linee bus 170, 719 e 781.

