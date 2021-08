Finisce agosto

Sta passando l’estate, la campagna elettorale dei nostri puerili politici, irresponsabili, continua, sono arrivati le prime decine di miliardi di euro da UE per PNRR.

Ma:

1. Aspettiamo una decisione forte sulla gestione della Pandemia, se no rischiamo il Lockdown sempiterno: rendiamo obbligatorio il vaccino ed il green pass una buona volta.

2. Invece di fare campagne elettorali ridicole per le prossime comunali, dopo aver individuati candidati inadeguati (unica eccezione Sala a Mi) in un modo sbagliato, preoccupiamoci di fare le Riforme NECESSARIE per portare avanti il PNRR: sistema giudiziario e codice civile, fisco, semplificazione amministrativa, modalità di governo e deleghe e così via.

3. Affrettiamoci a capire che dobbiamo fare dall’inizio, una buona volta, una seria politica per I GIOVANI. La Francia, la Germania, la Spagna, i Paesi Scandinavi, il Benelux la fanno da sempre, mettendola al primo posto, coscienti che solo cosi si costruisce lo sviluppo ed il bene comune. E noi? Non vedo un solo provvedimento concreto a favore del GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI DEI GIOVANI:

a. Nessuna politica integrata seria di ritorno alla normalità nelle scuole (vaccinazioni obbligatorie, trasporti sicuri, concorsi per docenti qualificati, realizzazione dei piani di sicurezza degli edifici, politica remunerativa per gli insegnanti peggio pagati di Europa…)

b. Dobbiamo attuare la Riforma dell’alta formazione, che dia ai nostri valorosi laureati e tecnici l’opportunità di meglio specializzarsi e confrontarsi con i migliori omologhi europei, americani, cinesi, giapponesi, indiani. I Giovani Italiani che lavorano all’estero devono tornare in Italia, perché abbiamo bisogno di loro per migliorare il nostro Stato.

c. Dobbiamo avviare al lavoro, con meritocrazia, tutti i giovani, presto e permettere ai migliori di eccellere e di occupare i posti di maggiore responsabilità, perché è necessario per il nostro futuro. Invece dobbiamo tener fuori da questo processo il cancro della raccomandazione (siamo tra i peggiori in Europa!) e i giochi di potere dei politicanti, che comprano i consensi vendendo le risorse pubbliche di tutti: questo è ladrocinio e imbroglio. Oltre tutto affidano i beni pubblici alla gestione dei peggiori dei nostri giovani!

d. Dobbiamo tenere sotto la lente di ingrandimento la base del nostro sistema democratico: gli Enti Locali, i Municipi, le Associazioni di Volontariato, le Banche di Credito Cooperativo, le ProLoco, la Protezione Civile, … Dobbiamo renderci conto che i migliori dei responsabili locali, i Sindaci più motivati e appassionati, non vanno lasciati soli nella responsabilità e nelle decisioni!

Dobbiamo creare sistemi di partecipazione democratica diffusa, di pianificazione e controllo, di selezione di aspiranti politici migliori. In questo campo siamo agli ultimi posti in Europa, a causa della nefasta e condizionante presenza, diffusa e asfissiante, della corruzione e delle organizzazioni criminali e, nel migliore dei casi, della diffusa oligarchia ingiustificata e vacua.

e. I giovani sono entusiasti, lo vedo sul campo, delle nuove metodologie economiche e di coesione, più etiche, generative, democratiche, di alto livello, moderne: quelle dell’Economia Civile. Le riforme scolastiche, formative, associative, devono riportare al centro dell’attenzione la dignità di tutti gli uomini, nessuno escluso. Cominciamo a farlo capire ai giovani, dato che tanti anziani sprecano il tempo disponibile su frustrazioni e luoghi comuni dannosi.

Finisce l’Estate, ma se ci diamo da fare entriamo direttamente in Primavera.