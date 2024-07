Fiumicino: ancora il miglior aeroporto d’Europa, premiato per la sesta volta

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino si conferma ancora una volta come eccellenza europea nel settore aeronautico, aggiudicandosi per la sesta volta negli ultimi sette anni il titolo di miglior aeroporto in Europa nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito durante l’assemblea generale di ACI Europe (Airport Council International) che si è svolta a Istanbul il 3 luglio scorso.

Un premio che riconosce l’eccellenza a 360 gradi:

La giuria di esperti ha premiato Fiumicino per le sue elevate prestazioni in diverse aree chiave:

Operations e customer experience: l’aeroporto si distingue per l’efficienza delle operazioni, la qualità dei servizi offerti ai passeggeri e la costante attenzione alla loro soddisfazione.

l’aeroporto si distingue per l’efficienza delle operazioni, la qualità dei servizi offerti ai passeggeri e la costante attenzione alla loro soddisfazione. Sostenibilità: Fiumicino è impegnato nella promozione di un modello di sviluppo aeroportuale sostenibile, con investimenti in infrastrutture “green” e l’adozione di best practices per la riduzione dell’impatto ambientale.

Fiumicino è impegnato nella promozione di un modello di sviluppo aeroportuale sostenibile, con investimenti in infrastrutture “green” e l’adozione di best practices per la riduzione dell’impatto ambientale. Innovazione: l’aeroporto è un hub di innovazione nel settore aeronautico, con progetti in corso per la digitalizzazione dei processi, lo sviluppo di nuove tecnologie e l’ottimizzazione dei flussi di passeggeri.

Un nuovo record di passeggeri:

Oltre al titolo di miglior aeroporto europeo, Fiumicino ha registrato un altro traguardo importante: nella giornata di domenica 23 giugno, lo scalo ha accolto oltre 173.000 passeggeri, un nuovo record storico per il numero di transiti in un solo giorno.

Questo dato evidenzia la crescente attrattività dell’aeroporto e la sua centralità nel panorama turistico italiano.

Investimenti per il futuro:

I vertici di Aeroporti di Roma (AdR), la società che gestisce lo scalo, hanno espresso grande soddisfazione per i riconoscimenti ricevuti, sottolineando l’impegno a proseguire sulla strada della crescita e dell’innovazione. Negli ultimi 10 anni, AdR ha investito 2,5 miliardi di euro nello sviluppo di Fiumicino, con l’obiettivo di renderlo un aeroporto ancora più competitivo e all’avanguardia.

Un motivo di orgoglio per l’Italia:

Il successo di Fiumicino è motivo di orgoglio per l’Italia intera. L’aeroporto rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo e contribuisce in modo significativo allo sviluppo del turismo e dell’economia del Paese.

Le congratulazioni delle autorità:

Numerose autorità politiche e istituzionali hanno espresso le loro congratulazioni ad AdR per i riconoscimenti ricevuti. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha definito Fiumicino “una vera e propria eccellenza italiana” e “la grande porta d’accesso all’Italia”. Anche l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha elogiato l’aeroporto, definendolo “un’autentica eccellenza a livello mondiale”.

Un futuro ancora più roseo:

Con i suoi investimenti in innovazione, sostenibilità e customer experience, Fiumicino è pronto ad affrontare le sfide del futuro e a consolidare la sua posizione di leader nel panorama aeroportuale europeo e internazionale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙