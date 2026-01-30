Fiumicino, assistenza PRM senza interruzioni: intesa tra RFI e ADR Assistance

Garantire un’assistenza continua e coordinata alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) che viaggiano tra treno e aereo: è questo l’obiettivo del protocollo firmato da Rete Ferroviaria Italiana e ADR Assistance, società controllata da Aeroporti di Roma, per lo scalo di Roma Fiumicino.

Dopo l’accordo siglato a fine 2024 con SAGAT per la stazione di Torino Aeroporto, la nuova intesa introduce un modello di cooperazione strutturato tra il servizio di assistenza ferroviaria e quello aeroportuale, pensato per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri PRM e rafforzare l’integrazione tra i gestori delle principali infrastrutture di trasporto.

Grazie a un consolidamento del coordinamento tra le rispettive sale operative di RFI e ADR Assistance, il nuovo assetto consente di accompagnare il passeggero in modo continuo lungo l’intero percorso, dal treno all’aeromobile e viceversa, assicurando maggiore fluidità, chiarezza dei processi e qualità del servizio, riducendo i tempi di attesa.

Le richieste di assistenza continueranno a essere inoltrate separatamente, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e l’erogazione del servizio resterà in capo al personale specializzato di ciascuna organizzazione.

Sarà invece il processo complessivo ad essere monitorato e gestito in modo congiunto da RFI e ADR Assistance, con il passaggio della presa in carico del passeggero che avverrà presso lo specifico punto di interscambio (Totem dedicato), all’interno della stazione ferroviaria dello scalo di Roma Fiumicino.

Il servizio di assistenza per la stazione ferroviaria può essere effettuato attraverso tutti i canali di contatto messi a disposizione da RFI:

direttamente presso una delle nostre Sale Blu, aperte tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 06:45 alle ore 21:30; per e-mail scrivendo a salablu.roma@rfi.it;

per telefono: 800 90 60 60, numero verde gratuito raggiungibile da telefono fisso in Italia; +39 02 32 32 32, numero a tariffazione ordinaria raggiungibile da cellulare e dall’estero; attraverso il portale Sala Blu Online – https://salabluonline.rfi.it; attraverso l’app ufficiale Sala Blu Plus disponibile per iOS e Android.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di RFI volto a migliorare l’accessibilità delle stazioni e dei servizi ferroviari, valorizzando la collaborazione con i principali nodi di interscambio del Paese e ponendo al centro le esigenze delle persone.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.