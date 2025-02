Fiumicino e il Giubileo: aumenti della tassa di soggiorno e proteste degli albergatori

Con l’avvento del Giubileo, Fiumicino si prepara ad accogliere un flusso straordinario di visitatori.

Per potenziare i servizi turistici e migliorare il decoro urbano, l’Amministrazione comunale ha deciso di incrementare temporaneamente l’imposta di soggiorno dal 8 marzo al 31 dicembre 2025.

Le nuove tariffe

L’aumento riguarda tutte le strutture ricettive del territorio e varia a seconda della categoria dell’alloggio:

4,50 euro a notte per affittacamere, B&B, agriturismi e locazioni brevi

5 euro a notte per case vacanza, residence e alberghi a una o due stelle

6 euro a notte per hotel a tre e quattro stelle

7 euro a notte per alberghi a cinque stelle

Dal 2026 è previsto un ulteriore incremento di 1 euro per ogni categoria.

Investimenti nei servizi turistici

Le risorse derivanti dall’imposta saranno destinate a miglioramenti infrastrutturali e servizi per i turisti. Tra i principali interventi previsti:

Archeobus, un collegamento diretto tra l’aeroporto di Fiumicino e i siti archeologici locali

Nuova segnaletica turistica, richiesta dagli operatori alberghieri per facilitare l’orientamento dei visitatori

Progetti di riqualificazione urbana, per rendere la città più accogliente e accessibile

L’obiettivo dell’Amministrazione è trasformare l’aumento del turismo giubilare in un’opportunità di crescita per Fiumicino, lasciando un’eredità duratura in termini di infrastrutture e accoglienza.

Le proteste degli albergatori

L’aumento della tassa di soggiorno, tuttavia, ha suscitato forti critiche da parte degli operatori del settore. Gli albergatori denunciano un incremento eccessivo, che in alcuni casi porta quasi al raddoppio dell’imposta.

La misura, secondo loro, rischia di penalizzare la competitività delle strutture locali e scoraggiare i turisti, soprattutto in un contesto economico già complesso.

Nonostante le polemiche, il Comune difende la decisione come un investimento strategico per il turismo e lo sviluppo del territorio.

Resta da vedere se le nuove misure saranno sufficienti a bilanciare i benefici con le preoccupazioni degli operatori del settore.

