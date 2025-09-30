Fiumicino, la rinascita della Pineta Fellini: da luogo abbandonato a cuore verde della comunità

Da simbolo di pericolo a promessa di rinascita. La Pineta Monumentale di Fregene, intitolata a Federico Fellini, torna a vivere dopo mesi di chiusura forzata e oltre quindici anni di attesa per un vero intervento di recupero.

Era il 5 maggio scorso quando il sindaco Mario Baccini firmava l’ordinanza che vietava l’accesso a causa di 121 alberi malati o pericolanti, 32 dei quali pini marittimi lungo la recinzione.

La paura di crolli aveva costretto le autorità a blindare uno degli spazi più amati del litorale. Ma quella che sembrava una condanna si è trasformata in un’occasione.

Un progetto che guarda avanti

Oggi la pineta cambia volto. Non solo messa in sicurezza, ma un piano ambizioso di valorizzazione e rilancio voluto dall’amministrazione comunale.

“Dopo anni di abbandono, restituiremo ai cittadini un luogo accogliente, sicuro e vivibile”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

E i lavori parlano chiaro:

aree gioco recintate per i bambini dai 2 ai 12 anni;

percorsi fitness ecosostenibili immersi nel verde;

zone ristoro con tavoli, panche e pergolati in legno;

wi-fi gratuito e cartellonistica informativa;

portabiciclette e nuovi servizi igienici;

fontanelle ripristinate, illuminazione potenziata e contenitori per la raccolta differenziata.

Cultura e natura, insieme

La pineta non sarà solo uno spazio di svago. Diventerà anche un luogo d’arte grazie a una inedita area museale a cielo aperto: dieci sculture in legno firmate da Andrea Gandini, ricavate da tronchi già presenti e dedicate a Federico Fellini, che qui aveva ambientato più di una scena dei suoi film.

Il ritorno di un simbolo

“Abbiamo già completato la recinzione dell’area giochi e rimosso gli arredi pericolanti – ha aggiunto Costa – È un segnale chiaro: la pineta torna a essere un luogo di socialità, cultura e benessere, coerente con la sua identità storica”.

Da area interdetta a patrimonio ritrovato, la Pineta Fellini si prepara così a tornare protagonista, non solo come polmone verde, ma come spazio di incontro, memoria e futuro.

