Fiumicino-Ostia, al via il nuovo Ponte della Scafa: lavori previsti entro il 2025

Nell’aula consiliare del X Municipio si è tenuta la presentazione ufficiale del progetto per la realizzazione del nuovo Ponte della Scafa, un’infrastruttura attesa da anni che promette di rivoluzionare la viabilità tra Fiumicino e Ostia.

L’evento ha visto la partecipazione dell’Assessore Monica Picca, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, dell’Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Città Metropolitana, Ornella Segnalini, e del Presidente del X Municipio, Mario Falconi.

Secondo quanto annunciato, i lavori per la costruzione del nuovo ponte partiranno entro il 2025, segnando una svolta per una struttura che da tempo necessita di un adeguamento funzionale e strategico.

Un progetto per migliorare la mobilità

Il nuovo Ponte della Scafa sarà destinato esclusivamente al traffico motorizzato, mentre il vecchio ponte sarà trasformato in una pista ciclabile, garantendo un’alternativa sostenibile per gli spostamenti non motorizzati.

Oltre alla realizzazione del ponte, il progetto include interventi di sistemazione degli argini del Tevere, aumentando la sicurezza idraulica e l’integrazione paesaggistica dell’area.

“Questa è un’opera fondamentale che aspettiamo da anni e che ha attraversato un lungo e complesso iter, iniziato nel 2008,” ha dichiarato l’Assessore Monica Picca. “Siamo estremamente soddisfatti, perché si tratta di un intervento strategico non solo per il Comune di Fiumicino, ma anche per il collegamento diretto con la città di Ostia.”

Un passo verso una mobilità integrata

L’Assessore Picca ha sottolineato l’allineamento e la collaborazione tra Fiumicino e Roma Capitale, evidenziando come il nuovo ponte rappresenti un elemento cruciale per favorire una maggiore integrazione e uno sviluppo più sostenibile della mobilità regionale.

“Questo progetto porta benefici tangibili alla comunità, migliorando la viabilità, riducendo i tempi di percorrenza e creando un collegamento più diretto tra due aree strategiche del territorio,” ha aggiunto Picca, ribadendo l’importanza dell’opera per lo sviluppo socio-economico della zona.

La lunga attesa e la svolta

Il progetto, avviato per la prima volta nel 2008, ha attraversato numerose difficoltà burocratiche e tecniche che ne hanno ritardato la realizzazione.

Tuttavia, con l’annuncio ufficiale dell’inizio dei lavori entro il 2025, si apre finalmente una nuova fase, destinata a ridurre le criticità legate al traffico e a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei pendolari.

Con il nuovo Ponte della Scafa, il Tevere non sarà più una barriera, ma un’opportunità per una mobilità moderna e integrata, capace di rispondere alle esigenze di un territorio in crescita.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.