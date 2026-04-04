Fiumicino, via libera alla vendita di Borgo Palidoro: la Regione Lazio dismette 28 immobili

La Regione Lazio mette in vendita un pezzo del suo patrimonio storico sul litorale. La Giunta regionale, accogliendo la proposta dell’assessore al Patrimonio Fabrizio Ghera, ha dato il via libera ufficiale alla dismissione di 28 unità immobiliari situate nella suggestiva cornice di Borgo Palidoro, nel Comune di Fiumicino.

Il piano di valorizzazione

L’operazione si inserisce nel più ampio “Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili di proprietà”, una strategia mirata a razionalizzare il patrimonio della Pisana e a generare entrate attraverso la vendita di beni che, pur avendo un alto valore storico o reddituale, non sono più funzionali alle attività dell’ente.

Gli immobili interessati si trovano in piazza SS. Filippo e Giacomo, il cuore pulsante del borgo.

Si tratta di unità che la Regione ha ereditato dal disciolto “Pio Istituto S. Spirito”, l’antico ente ospedaliero romano che per secoli è stato uno dei maggiori latifondisti dell’area laziale.

Destino degli inquilini e diritto di prelazione

Un aspetto centrale della delibera riguarda gli attuali occupanti. Le 28 unità abitative sono infatti regolarmente utilizzate da assegnatari che, in molti casi, detengono contratti di locazione decennali stipulati originariamente proprio con il Pio Istituto.

La dismissione apre ora la strada a un percorso di regolarizzazione e potenziale acquisto per le famiglie che vi risiedono:

Obiettivo economico: Trasformare una rendita patrimoniale frammentata in un incasso immediato per le casse regionali.

Tutela sociale: Il percorso di alienazione dovrà tenere conto dei diritti degli attuali inquilini, che solitamente godono del diritto di prelazione sull’acquisto delle mura in cui vivono.

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