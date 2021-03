Flaminio, Bordoni (Lega): “Flop Raggi su sicurezza e decoro urbano”

“Flop Raggi su sicurezza e decoro urbano, da anni piazza Mancini, punto di rifermento del quartiere Flaminio, versa in uno stato di profondo degrado, così come attestano le denunce dei cittadini e le manifestazioni di dissenso sui social; la Piazza e il parco circostante si sono trasformati in una discarica a cielo aperto con addirittura una baraccopoli ritrovo e dimora di sbandati.”

Così il vicepresidente della Commissione Ambiente Capitolina Davide Bordoni che aggiunge: “Ho rivolto una interrogazione alla sindaca chiedendo di intervenire, a quanto pare la Raggi dimostra – ancora una volta – di conoscere poco la città e i quartieri. Tutto questo accade mentre si apprende che per manutenzione il tram 2 sarà sospeso per molti mesi, una situazione che porta il capolinea degli autobus attiguo alla piazza – con le sue navette sostitutive – a diventare ancora più centrale per tutta la zona. Come se non bastasse siamo a poche decine di metri dal polo culturale del MAXXI di Roma e l’attuale degrado con la conseguente mancanza di sicurezza stanno sottraendo ai cittadini la possibilità di fruire di importanti servizi. Quali interventi la sindaca intenderà adottare affinché in tempi brevi Piazza Mancini possa essere riqualificata e restituita ai cittadini?” Conclude la nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.