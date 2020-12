Flaminio. Caduta albero in via Stern, una tragedia annunciata

“Comune e Municipio II hanno responsabilità oggettive sulla caduta dell’albero in via Stern, al Flaminio. E questa volta ci è andato di mezzo un cittadino, che ha riportato traumi alla testa e agli arti superiori, e per questo è stato soccorso dal 118 e trasportato in pronto soccorso in codice rosso.

In questi ultimi anni non sono stati intrapresi interventi di potatura sulle essenze arboree del quartiere Flaminio e, più in generale, all’interno del territorio del II Municipio. Questo nonostante le diverse segnalazioni inviate agli uffici competenti.

Negli ultimi mesi si sono verificate molteplici cadute di rami e di alberi molti dei quali, ormai malati per assenza di manutenzione, avrebbero dovuto essere abbattuti.

L’amministrazione locale però non si è attivata in alcun modo, e questo è il risultato. Non possono essere sempre i cittadini a fare le spese delle incapacità degli amministratori: gli uffici, dunque, si attivino per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi del Flaminio. I responsabili politici, invece, si dimettano”

Lo dichiara in una nota Francesco De Salazar Presidente del Movimento Cittadino Municipio II