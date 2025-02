Foibe, il ricordo contro l’oltraggio del passato

Con la deposizione di una corona di alloro presso il monumento “Esilio” si è aperta la celebrazione Giorno del ricordo, conservazione della memoria e promozione della conoscenza, organizzata nel quartiere Giuliano Dalmata del IX Municipio dove si è tenuta una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina.

Hanno partecipato all’evento quattro classi di scuole superiori (liceo Francesco Vivona, liceo Aristotele, liceo Stanislao Cannizzaro, I.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz) e le associazioni ANVGD Roma, Società Studi Fiumani, Feder Esuli, Associazione Nazionale Dalmata, Comitato 10 febbraio, con interventi di Donatella Schurzel, Giovanni Stelli, Serena Ziliotto, Carla Cace, Emanuele Mastrangelo e dell’esule da Dignano d’Istria Ferruccio Conte.

“Rispetto ai giorni scorsi ho in mente due immagini. L’oltraggio orribile all’ingresso della foiba di Basovizza, che è stato un oltraggio a tutti noi e l’altra, un’immagine meravigliosa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la presidente della Slovenia.

Il futuro che si contrappone all’oltraggio del passato” ha dichiarato la presidente del Municipio Roma IX Titti Di Salvo. “La tristezza dell’esilio, il dolore della perdita – continua Di Salvo – si traduce nell’esaltazione delle origini che è diventato una potenza trasformativa positiva. La memoria è il mattone con cui si costruisce il futuro“.

“Questa seduta straordinaria deve essere anche un momento di meditazione sul presente. – ha sottolineato la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli – Viviamo in un’epoca in cui, purtroppo, in molte parti del mondo si continua a morire a causa di guerre e conflitti insensati, che generano solo sofferenza e distruzione. Come comunità e istituzioni, abbiamo il dovere di impegnarci affinché nessuno sia più costretto a fuggire dalla propria terra, abbandonando casa e radici per cercare altrove una speranza di futuro.

Le nuove generazioni, in particolare, devono essere il vero motivo del nostro impegno. A loro dobbiamo insegnare il valore della memoria storica, affinché tragedie come quella delle foibe non si ripetano mai più. Dobbiamo educarle alla pace, al rispetto reciproco, all’accoglienza e alla consapevolezza che il passato è una lezione per costruire un futuro migliore. Rinnoviamo il nostro impegno per una società che non dimentica e che lavora incessantemente per la pace e la giustizia“.

“Ricordare non può essere una cosa di parte, ma deve essere un dovere morale di tutta la Repubblica: questo significa memoria collettiva – ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha spiegato che Roma ricorderà anche “con un viaggio che coinvolgerà tante ragazze e ragazzi non solo nei luoghi delle foibe ma che li porterà anche a Gorizia e Nova Gorica.

Ora grazie all’Europa sono stati tolti i confini e le due città insieme sono Capitale europea della cultura nel segno dell’amicizia tra i popoli, che si mettono alle spalle gli orrori del nazifascismo e quelli delle foibe. Onoriamo gli eroi e i martiri delle foibe e lavoriamo per costruire un futuro che bandisca gli errori e che si basi sulla fraternità“.

