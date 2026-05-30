Fondazione Piccolomini, stop al commissariamento della Regione: il Tar dà ragione al Cda

La gestione della Fondazione Piccolomini torna ufficialmente nelle mani dei suoi organi statutari.

Con un’ordinanza cautelare destinata a rimescolare le carte nel perimetro delle nomine e dei controlli sugli enti culturali del Lazio, il Tar ha sospeso gli effetti del commissariamento straordinario varato dalla Regione nei mesi scorsi.

Una pronuncia che interrompe bruscamente la gestione esterna imposta dalla Pisana, restituendo le piene funzioni al Consiglio di amministrazione in attesa che la controversia legale venga sviscerata nel merito.

Il braccio di ferro era iniziato lo scorso marzo, quando la Regione Lazio aveva decretato il commissariamento della storica istituzione capitolina, adducendo presunte criticità di natura contabile e rilievi sulla documentazione economico-finanziaria.

Un provvedimento di rigore immediatamente impugnato dai vertici della Fondazione, che avevano bollato l’atto come sproporzionato e lesivo della propria operatività.

La decisione dei giudici e la soddisfazione del Cda

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale rappresenta un punto a favore del direttivo uscente, consentendo il ripristino immediato della governance ordinaria.

La notizia è stata accolta con evidente soddisfazione all’interno dell’ente, da tempo impegnato nel sociale.

«Questa ordinanza riconosce la trasparenza e la correttezza dell’operato portato avanti in questi anni», ha commentato Antonello Chiappetta, consigliere della Fondazione Piccolomini, rivolgendo un ringraziamento alle sigle sindacali, ai partner istituzionali e all’équipe di legali che hanno supportato la struttura in questi mesi di transizione.

Sulla vicenda è intervenuta anche Claudia Finelli, consigliera municipale di Azione, che ha espresso il proprio favore per l’esito del ricorso:

«Vengono confermate le perplessità che avevamo già sollevato in sede politica sulla scelta della Regione. La priorità assoluta deve rimanere la tutela della missione della Fondazione, da sempre un pilastro nel welfare culturale e nel supporto agli artisti in condizioni di fragilità».

Orizzonte dicembre 2026: la battaglia legale resta aperta

Nonostante il reinsediamento del Consiglio di amministrazione restituisca un clima di normale operatività agli uffici, la partita giudiziaria è tutt’altro che archiviata.

Trattandosi di un pronunciamento di natura prettamente cautelare, l’efficacia del provvedimento regionale resta congelata soltanto fino all’udienza di merito, che i magistrati amministrativi hanno già calendarizzato per il mese di dicembre 2026.

Inoltre, come evidenziato dal legale della Fondazione, l’avvocato Afeltra, la Regione Lazio conserva la facoltà di ricorrere in appello contro l’ordinanza del Tar davanti al Consiglio di Stato.

Un’eventuale mossa da parte dell’avvocatura regionale potrebbe rimettere in discussione la guida del presidio culturale già nel corso delle prossime settimane, mantenendo l’ente in un limbo giuridico fino alla sentenza definitiva.

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