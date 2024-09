Fondazione Santa Lucia, ecco il salvataggio: prelazione per Enea Tech

Un’importante svolta si profila all’orizzonte per la Fondazione Santa Lucia, storica clinica di riabilitazione neuromotoria situata nell’Ardeatino, che si trovava sull’orlo del fallimento con un debito stratosferico di 150 milioni di euro.

Grazie a un intervento congiunto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Lazio, è stato avviato un percorso di salvataggio.

Il 10 settembre, la proprietà ha dato il via libera all’amministrazione straordinaria, un passo cruciale che ha portato all’approvazione, da parte delle commissioni V e VI del Senato, di un emendamento presentato dal senatore di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti.

Questo emendamento, ufficialmente approvato il 29 settembre, prevede un diritto di prelazione nell’acquisto dell’ospedale da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical, un organismo che fa riferimento all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Con questo accordo, sarà lo Stato a prendere le redini della situazione. La Fondazione Enea Tech e Biomedical agirà attraverso la creazione di un soggetto no profit, partecipato dalla Regione Lazio.

Come ha sottolineato congiuntamente il senatore Salvitti e il governatore Francesco Rocca, “attraverso questo strumento normativo, garantiamo la continuità delle prestazioni specialistiche, tuteliamo i lavoratori e i cittadini. Non potevamo permettere che un presidio di eccellenza della sanità laziale chiudesse a causa di un enorme dissesto economico”.

Questo emendamento segue lo stanziamento di 11 milioni di euro, avvenuto il 10 agosto, che ha permesso al Santa Lucia di continuare le sue attività ordinarie e di garantire il pagamento degli stipendi a centinaia di dipendenti e collaboratori.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso la sua profonda soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento, affermando: “Questo è un passo fondamentale per salvaguardare un’eccellenza come il Santa Lucia.

Un percorso che seguiamo con attenzione da mesi. Oggi assistiamo al primo, importante, tassello che sono certo troverà il favore dell’aula.

Ringrazio il relatore, il senatore Giorgio Salvitti, e il Governo Meloni, in particolare i ministri Urso e Schillaci, per la grande attenzione riservata a un presidio cruciale per la riabilitazione neuromotoria non solo del Lazio, ma di tutto il Paese”.

La Fondazione Enea Tech e Biomedical, presieduta da Giovanni Tria dal 2021, si prepara a guidare questa nuova fase, con la speranza di rilanciare una struttura di fondamentale importanza per la salute e il benessere di molti cittadini.

