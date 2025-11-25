Fondi giubilari per l’emergenza: il Policlinico Tor Vergata apre la sua nuova Unità di Urgenza

Un nuovo tassello si aggiunge alla rete dell’emergenza del Lazio. Questa mattina il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha inaugurato la nuova Unità di Medicina di Urgenza del Policlinico Tor Vergata, realizzata grazie ai fondi giubilari e destinata al potenziamento del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA).

Una struttura attesa, consegnata nei tempi previsti e pensata per alleggerire il crescente afflusso di pazienti che negli ultimi anni sta mettendo sotto forte pressione il Pronto Soccorso.

Negli ultimi tempi, infatti, il Policlinico ha registrato un aumento significativo dei casi ad alta complessità: più pazienti critici, più osservazioni prolungate, più necessità di interventi rapidi e multidisciplinari.

Proprio a questa domanda risponde la nuova Unità, che introduce spazi moderni, tecnologie avanzate e un’organizzazione più fluida per la gestione dei pazienti acuti.

Collocata al 4° piano della Torre 8, la struttura conta 20 posti letto già attivi:

14 posti di degenza ordinaria, distribuiti in 6 stanze doppie e 2 singole (una delle quali accessibile alle persone con disabilità);

6 posti letto monitorizzati in tre stanze doppie, conformi agli standard della Terapia Sub-Intensiva, situati all’ingresso del reparto.

Gli ambienti sono progettati per garantire percorsi di cura rapidi, continuità assistenziale e monitoraggio avanzato, permettendo una più efficace stabilizzazione dei pazienti prima dell’eventuale trasferimento nei reparti specialistici.

L’intervento ha interessato circa 1.000 m² di superficie funzionale, cui si aggiungono 300 m² di aree comuni, per un investimento complessivo di 4.209.000 euro.

Un ampliamento che consentirà al DEA di snellire i flussi, ridurre i tempi di attesa e diminuire la congestione nelle aree più critiche del Pronto Soccorso.

Con questa apertura, il Policlinico Tor Vergata compie un passo decisivo nel rafforzamento dell’emergenza-urgenza, puntando su qualità, sicurezza e capacità di risposta.

