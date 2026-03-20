Fondi Trasporti, allarme Regioni: manca l’80% del fondo nazionale. Nel Lazio è scontro sui tagli
Alla regione lazio sono destinati 548 milioni di euro, di cui 250 milioni solo per Roma Capitale
Il trasporto pubblico locale rischia di incepparsi prima ancora di partire. A metà marzo, con l’anno già avviato, manca ancora all’appello l’80% delle risorse del Fondo Nazionale TPL destinate alle Regioni: un ritardo che sta alimentando tensioni politiche e preoccupazioni concrete per milioni di pendolari, soprattutto nel Lazio.
Il nodo è tutto nei tempi. La normativa prevede che entro il 15 gennaio il Governo trasferisca l’anticipazione dell’80% del fondo, ma per il 2026 — su una dotazione complessiva di 5,2 miliardi di euro — i decreti di riparto non sono ancora diventati operativi. Un vuoto amministrativo che rischia di trasformarsi in un problema reale per il servizio quotidiano.
Nel Lazio la posta è particolarmente alta. La Regione attende circa 548 milioni di euro, pari all’11,6% del totale nazionale. Di questi, quasi 250 milioni sono destinati al trasporto pubblico della Capitale, mentre la restante parte finanzia le linee extraurbane e ferroviarie gestite a livello regionale. Risorse fondamentali per garantire corse, manutenzione e continuità del servizio.
Il ritardo ha acceso lo scontro politico. Dalle opposizioni arriva l’allarme: senza fondi immediati, il rischio è quello di una progressiva riduzione delle corse e di un peggioramento generalizzato del servizio. Una prospettiva che, secondo i critici, potrebbe tradursi in tempi di attesa più lunghi e disagi diffusi, proprio mentre la domanda di mobilità resta elevata.
Di segno opposto la lettura della maggioranza, che invita a non parlare di emergenza. Secondo questa versione, si tratterebbe di un rallentamento tecnico nei passaggi ministeriali, senza conseguenze strutturali sui bilanci. Dalla Regione filtra un cauto ottimismo: le risorse, assicurano, arriveranno, anche se con qualche settimana di ritardo.
Nel frattempo, però, il sistema si muove su un equilibrio fragile. A complicare il quadro c’è anche la riorganizzazione del trasporto extraurbano attraverso le cosiddette “Unità di Rete”, un modello pensato per razionalizzare le linee ed eliminare sovrapposizioni tra servizi regionali e comunali.
L’obiettivo è ridurre sprechi e ottimizzare le percorrenze, ma la fase di avvio ha già mostrato alcune criticità, soprattutto nei collegamenti tra i centri minori.
Per tamponare eventuali difficoltà, la Regione ha già fatto ricorso in passato a fondi straordinari, stanziando risorse aggiuntive per sostenere i Comuni nella transizione. Ma senza il flusso regolare dei finanziamenti nazionali, il rischio è che queste misure restino solo soluzioni temporanee.
Il risultato è un sistema sospeso, in attesa che la macchina burocratica si rimetta in moto. E mentre la politica si divide tra accuse e rassicurazioni, sullo sfondo resta la stessa domanda: quanto potrà reggere il trasporto pubblico senza le risorse che dovrebbero alimentarlo?
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.