Fondi Trasporti, allarme Regioni: manca l’80% del fondo nazionale. Nel Lazio è scontro sui tagli

Il trasporto pubblico locale rischia di incepparsi prima ancora di partire. A metà marzo, con l’anno già avviato, manca ancora all’appello l’80% delle risorse del Fondo Nazionale TPL destinate alle Regioni: un ritardo che sta alimentando tensioni politiche e preoccupazioni concrete per milioni di pendolari, soprattutto nel Lazio.

Il nodo è tutto nei tempi. La normativa prevede che entro il 15 gennaio il Governo trasferisca l’anticipazione dell’80% del fondo, ma per il 2026 — su una dotazione complessiva di 5,2 miliardi di euro — i decreti di riparto non sono ancora diventati operativi. Un vuoto amministrativo che rischia di trasformarsi in un problema reale per il servizio quotidiano.

Nel Lazio la posta è particolarmente alta. La Regione attende circa 548 milioni di euro, pari all’11,6% del totale nazionale. Di questi, quasi 250 milioni sono destinati al trasporto pubblico della Capitale, mentre la restante parte finanzia le linee extraurbane e ferroviarie gestite a livello regionale. Risorse fondamentali per garantire corse, manutenzione e continuità del servizio.

Il ritardo ha acceso lo scontro politico. Dalle opposizioni arriva l’allarme: senza fondi immediati, il rischio è quello di una progressiva riduzione delle corse e di un peggioramento generalizzato del servizio. Una prospettiva che, secondo i critici, potrebbe tradursi in tempi di attesa più lunghi e disagi diffusi, proprio mentre la domanda di mobilità resta elevata.

Di segno opposto la lettura della maggioranza, che invita a non parlare di emergenza. Secondo questa versione, si tratterebbe di un rallentamento tecnico nei passaggi ministeriali, senza conseguenze strutturali sui bilanci. Dalla Regione filtra un cauto ottimismo: le risorse, assicurano, arriveranno, anche se con qualche settimana di ritardo.

Nel frattempo, però, il sistema si muove su un equilibrio fragile. A complicare il quadro c’è anche la riorganizzazione del trasporto extraurbano attraverso le cosiddette “Unità di Rete”, un modello pensato per razionalizzare le linee ed eliminare sovrapposizioni tra servizi regionali e comunali.

L’obiettivo è ridurre sprechi e ottimizzare le percorrenze, ma la fase di avvio ha già mostrato alcune criticità, soprattutto nei collegamenti tra i centri minori.

Per tamponare eventuali difficoltà, la Regione ha già fatto ricorso in passato a fondi straordinari, stanziando risorse aggiuntive per sostenere i Comuni nella transizione. Ma senza il flusso regolare dei finanziamenti nazionali, il rischio è che queste misure restino solo soluzioni temporanee.

Il risultato è un sistema sospeso, in attesa che la macchina burocratica si rimetta in moto. E mentre la politica si divide tra accuse e rassicurazioni, sullo sfondo resta la stessa domanda: quanto potrà reggere il trasporto pubblico senza le risorse che dovrebbero alimentarlo?

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