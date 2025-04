Fontane di Ara Coeli e delle Tartarughe, conclusi i lavori

Sono stati conclusi i lavori di restauro della fontana di piazza Ara Coeli, situata ai piedi del Campidoglio lungo la principale via di accesso al colle, e gli interventi di manutenzione della fontana delle Tartarughe in piazza Mattei, realizzata alla fine del Cinquecento e caratterizzata da marmi policromi e sculture in bronzo.

I lavori, curati dalla Sovrintendenza Capitolina nell’ambito del programma PNRR – Caput Mundi, per la fontana di piazza Ara Coeli sono iniziati a settembre 2024 e hanno avuto una durata di circa sette mesi, per un importo di quasi 350mila euro.

L’intervento sulla fontana delle Tartarughe rientra invece in un progetto più ampio di manutenzione straordinaria che ha interessato diverse fontane monumentali del centro storico (fontana di Trevi, fontana di piazza del Quirinale, fontana delle Tiare e fontana della Barcaccia), per un importo complessivo di 1,187 milioni di euro.

Dettaglio dei lavori alla fontana di piazza Ara Coeli

L’intervento ha previsto una serie di operazioni finalizzate al recupero della piena leggibilità della fontana, il cui stato di conservazione risultava fortemente compromesso.

Sulle superfici lapidee sono stati eseguiti:

– la rimozione meccanica dei depositi superficiali incoerenti,

– la rimozione della vegetazione infestante superiore,

– un trattamento biocida,

– la rimozione meccanica delle sedimentazioni calcaree e la rifinitura per eliminare le incrostazioni,

– una pulitura chimica.

Sono state consolidate le fessurazioni presenti sulle superfici disgregate ed è stata effettuata la riadesione dei frammenti e delle porzioni distaccate.

Le stuccature prive di funzionalità sono state rimosse e sostituite con stuccature a base di malta di calce idraulica.

Inoltre, si è provveduto all’integrazione plastica delle parti mancanti del modellato e all’applicazione di un protettivo idrorepellente.

Tutti gli elementi metallici sono stati revisionati: quelli degradati e privi di funzionalità sono stati sostituiti e trattati con un antiossidante.

Per quanto riguarda l’interno delle vasche, si è proceduto a:

– rimuovere meccanicamente lo strato di calcare e lo strato superficiale impermeabilizzante,

– eliminare le stuccature non idonee,

– consolidare le fessurazioni e fratture del massetto,

– preparare il fondo vasca e applicare la nuova impermeabilizzazione.

Dettaglio dei lavori di manutenzione della fontana delle Tartarughe

L’intervento di manutenzione straordinaria è stato finalizzato al recupero della piena leggibilità dei materiali costitutivi, sia bronzei che lapidei. Le operazioni hanno incluso:

– la rimozione delle patine biologiche,

– la rimozione dei depositi coerenti e delle incrostazioni calcaree,

– la revisione e il rifacimento delle stuccature sulle superfici lapidee,ù

– la verifica dell’impermeabilizzazione delle vasche,

– l’applicazione di un trattamento biocida per l’eliminazione delle patine biologiche,

– il trattamento inibitore della corrosione per le superfici bronzee.

