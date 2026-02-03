Forest For Rome, nasce un nuovo bosco in via Germania: 25 alberi per il Municipio II

Nonostante il Municipio II vanti già il primato cittadino per verde pro capite grazie alle grandi ville storiche, il nuovo bosco didattico di via Germania rappresenta una risorsa strategica per la connettività ecologica.

La collocazione non è casuale: la vicinanza alle scuole permetterà agli studenti di studiare da vicino la flora urbana e partecipare attivamente alla tutela della biodiversità.

Il bosco è stato progettato per massimizzare i benefici ambientali nel tempo:

Impatto climatico: Sebbene inizialmente l’assorbimento di CO2​ sia di circa 100 kg/anno , la struttura vegetale è destinata a crescere fino a catturare oltre 30.000 kg/anno (30 tonnellate) una volta raggiunta l’età adulta.

L’Assessora Sabrina Alfonsi, presente alla consegna dell’area, ha sottolineato l’importanza del “diritto al verde fruibile”:

Questo intervento si somma alle altre attività di forestazione urbana in corso, con l’obiettivo di coprire capillarmente tutti i 15 municipi romani, creando una rete di protezione naturale contro l’inquinamento atmosferico.

