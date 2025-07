Fori Imperiali, il restyling che (forse) arriverà troppo tardi

Panchine nuove, pannelli illustrativi, fioriere eleganti, persino opere d’arte contemporanea. Via dei Fori Imperiali è pronta a rifarsi il look. O almeno, lo sarebbe.

Perché, mentre il Giubileo 2025 continua a grandi passi, i lavori di riqualificazione dell’anello archeologico monumentale rischiano di arrivare fuori tempo massimo.

Parliamo dell’intervento n. 21 del programma giubilare, inserito nel più ampio progetto CArMe (Centro Archeologico Monumentale). Il costo? Appena 1,5 milioni di euro. Il problema? Un ritardo tale da mettere in discussione l’intera operazione.

Non siamo davanti a una grande opera, né a uno scavo complesso. Si tratta piuttosto di arredi urbani, segnaletica, fioriere e installazioni artistiche per valorizzare una delle passeggiate più iconiche del mondo, quella tra Colosseo, Fori e Palatino. Un intervento “leggero”, insomma, pensato per migliorare l’accoglienza, l’accessibilità e la fruizione culturale del cuore archeologico della Capitale.

Eppure, come spesso accade a Roma, anche la semplicità diventa fatica.

Una corsa contro il tempo (giubilare)

Secondo i piani, i lavori dovevano concludersi entro settembre 2025, con collaudo a dicembre. Ma fino a pochi giorni fa non era stato nemmeno approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il rischio? Che il restyling arrivi quando i pellegrini avranno già fatto le valigie.

A cercare di salvare il salvabile è stato il commissario straordinario Roberto Gualtieri, che per la 39ª volta nel 2025 ha firmato un’ordinanza per snellire le procedure, bypassando i tempi dettati dal Testo Unico degli Enti Locali. L’obiettivo è forzare l’avvio dei lavori per evitare il fallimento simbolico di un’opera piccola ma centrale.

“Il rispetto delle tempistiche ordinarie – si legge nell’ordinanza – non è compatibile con l’urgenza imposta dal cronoprogramma.”

Tradotto: senza una scorciatoia amministrativa, non se ne fa nulla.

La Passeggiata che Roma aspetta da decenni

Nel disegno più ampio, il progetto CArMe immagina una “Nuova Passeggiata Archeologica” lunga circa 3 chilometri, un anello che unisca idealmente e fisicamente il Palatino, il Foro Romano, i Fori Imperiali e il Colosseo. L’intervento sugli arredi e sulla segnaletica serve a creare una continuità visiva e funzionale tra questi spazi monumentali, favorendo una fruizione moderna, immersiva e accogliente.

Un’idea potente, necessaria, condivisibile. Ma che rischia di restare, ancora una volta, una promessa mancata.

L’attesa dei romani (e dei turisti)

Mentre la città si prepara a ospitare milioni di visitatori per il Giubileo 2025, i romani si chiedono: vedremo mai quei nuovi pannelli? Ci siederemo mai sulle nuove panchine sotto il sole del Colosseo? Avremo finalmente un’archeologia raccontata e vissuta, non solo guardata da dietro una transenna?

La speranza resta, ma il tempo stringe. E Roma, che da sempre vive tra grandiosità e lentezze, è chiamata all’ennesima prova di maturità amministrativa.

